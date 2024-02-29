尤洋团队开源OpenDiT，训练类似Sora模型实现80%加速

**划重点:** 1. 🚀 新加坡国立大学尤洋团队开源项目OpenDiT，加速Diffusion Transformer（DiT）模型训练和部署。 2. 💻 OpenDiT在GPU上实现高达80%的加速，同时节省50%内存，通过采用混合并行和序列并行方法等优化。 3. 🌐 提供易用的pipeline，包括文本到图像和文本到视频生成，验证在ImageNet上训练DiT模型的准确性。

站长之家（ChinaZ.com）2月29日 消息:新加坡国立大学尤洋团队最近发布的开源项目OpenDiT，为训练和部署DiT模型提供了新思路。

OpenDiT是一个易于使用、快速且内存高效的系统，专门用于提高DiT应用程序的训练和推理效率，包括文本到视频生成和文本到图像生成。该项目利用了ZeRO并行策略，将DiT模型参数分布到多台机器上，初步降低了显存压力。为了达到更好的性能与精度平衡，OpenDiT还采用了混合精度的训练策略。

在DiT模型的序列并行性方面，尤洋团队提出了FastSeq，一种适用于大序列和小规模并行的新型序列并行方法。这种方法通过最小化序列通信，利用AllGather提高通信效率，并巧妙地使用异步ring来优化性能，尤其适用于处理类似DiT的工作负载。

为了优化DiT模型中的运算效率，OpenDiT引入了高效的Fused adaLN Kernel，将多次操作合并，提高了计算效率并减少了I/O消耗。总体而言，OpenDiT具有在GPU上加速高达80%、50%内存节省的性能优势。

对于用户来说，OpenDiT提供了易于使用的pipeline，包括文本到图像和文本到视频生成。通过在ImageNet上进行文本到图像的训练，研究团队验证了OpenDiT的准确性，并发布了检查点。

OpenDiT为DiT模型的训练和部署提供了一种高效、易用的解决方案，为研究者和工程师在最短时间内复现Sora的效果提供了有力支持。

特色功能亮点:

OpenDiT 采用以下技术提高性能:

- GPU 上高达80% 的加速和50% 的内存减少

- 包括 FlashAttention、Fused AdaLN 和 Fused layernorm 核的内核优化。

- 包括 ZeRO、Gemini 和 DDP 等混合并行方法。此外，对 ema 模型进行分片进一步降低内存成本。

- FastSeq:一种新颖的序列并行方法，特别适用于 DiT 样式的工作负载，其中激活大小较大但参数大小较小。

易于使用:

- 通过几行更改实现巨大的性能提升

- 用户无需了解分布式训练的实现。

-支持 Image 和 Video 训练和推断:

- 使用脚本或命令行进行图像和视频训练

- 支持多节点训练和推断

- 提供用于训练和推断速度提升的库

项目入口：https://top.aibase.com/tool/opendit

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