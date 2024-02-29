小米15系列曝光：全球首发骁龙8Gen4芯片

站长之家（ChinaZ.com）2月29日 消息:近日，知名博主数码闲聊站为我们带来了关于小米15系列的新消息。据悉，小米15系列将继续沿用上一代的策略，实行大小双尺寸战略。预计在9月份，该系列将进入量产阶段，并在10月正式与我们见面。

作为小米数字系列旗舰的佼佼者，小米15系列在核心配置上可谓是毫不逊色。据透露，小米15系列将全球首发高通骁龙8Gen4平台，这一举措无疑为市场带来了新的期待。

关于骁龙8Gen4，其首次采用了台积电3nm工艺制程，告别了传统的Arm架构，转而采用了自研的Nuvia架构。该架构包含2个Nuvia Phoenix性能核心和6个Nuvia Phoenix M核心，预示着其强大的性能表现。

在跑分方面，骁龙8Gen4在Geekbench6多核测试中的成绩有望突破1万分，这一数字无疑证明了它是高通史上最强悍的手机芯片。此外，骁龙8Gen4还将集成全新的骁龙X805G调制解调器，其峰值下载速度可达10Gbps，理论上传速度也能达到3.5Gbps，并支持5G毫米波和sub-6GHz频段。

总的来说，首发搭载骁龙8Gen4的小米15系列无疑成为了市场上的焦点。无论是其采用的全新芯片技术，还是其强大的性能表现，都让人对其充满了期待。我们期待在不久的将来，小米15系列能够为我们带来更多的惊喜。

（举报）