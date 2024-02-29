Redmi K70/Pro推出全新12+512GB版本：售价2699元起

站长之家（ChinaZ.com）2月29日 消息:今日，Redmi官方带来了令人振奋的消息——Redmi K70和Redmi K70Pro两款机型推出了全新的12GB512GB版本，为用户提供了更大的存储空间选择。其中，Redmi K70的12GB512GB版本售价为2699元，而Redmi K70Pro的同款配置售价为3599元。

这一新版本的推出，不仅丰富了Redmi K70系列的存储规格，更以更具竞争力的价格满足了消费者对大容量存储的迫切需求。与此同时，原有的12GB256GB和16GB256GB版本也将继续销售，形成互补的存储阵容。

值得一提的是，从3月1日0点起，Redmi K70和Redmi K70Pro全系列还将享受100元的特惠（除K70Pro12GB256GB和冠军版外），这无疑为消费者提供了更加实惠的购买机会。

在配置上，Redmi K70和Redmi K70Pro的主要区别在于处理器和影像系统。K70搭载了高通第二代骁龙8处理器，而K70Pro则升级为了高通第三代骁龙8。在影像方面，两款手机均配备了5000万像素主摄和国产光影猎人800传感器，但K70Pro在长焦和超广角镜头上采用了更高级的配置，提供了更出色的拍照体验。

在屏幕、电池和充电方面，两款手机均采用了6.67英寸第二代2K屏幕、5000mAh电池和120W快充技术，为用户提供了出色的显示效果和充电体验。

总的来说，Redmi K70和Redmi K70Pro的新版12GB512GB版本的发布，不仅满足了消费者对大容量存储的需求，更以实惠的价格和出色的配置赢得了市场的青睐。对于追求性能和影像体验的消费者来说，这两款手机无疑是非常实用的选择。

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