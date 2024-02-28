百度发布2023年第四季度财报 李彦宏：继续坚定对生成式AI投入

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:百度公布了其2023年第四季度及全年的财务报告，全年总营收高达1345.98亿元，同比增速达39%，归属百度的净利润（non-GAAP）为287亿元，同样实现了显著增长。

在第四季度，百度的营收达到了349.51亿元，同比增长44%，净利润（non-GAAP）为77.55亿元。值得一提的是，百度全年营收和利润均超过了市场预期。

百度核心业务表现同样亮眼，全年收入达到了1034.65亿元，同比增长38%。此外，百度App在2023年12月的月活用户数达到了6.67亿，显示出用户粘性的不断增强。在自动驾驶领域，百度旗下的萝卜快跑在2024年1月2日前的总服务量已超过500万单，且四季度内服务单数同比增长49%至83.9万单。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，公司在2023年取得了文心大模型与文心一言的重大进展，并在产品和服务方面进行了重构，实现了商业化方面的显著成绩。同时，百度核心业务也保持了稳健的发展态势。展望未来，百度将继续加大对生成式AI和基础模型的投入，为创造新增长引擎奠定基础。

公开数据显示，截至2023年12月底，文心一言用户规模已超过1亿，且文心大模型的调用量远超国内其他大模型。

同时，百度在AI原生化重构方面也取得了重要进展。通过推出百度新搜索、百度新文库、文心一言App等AI原生应用，以及轻舸、品牌智能体等AI营销工具，百度不断提升用户体验和营销效果。公开数据显示，百度文库AI用户数已超过8000万，新功能使用次数超过7亿。此外，百度App在2023年12月的月活用户数达到了6.67亿，全年在线营销收入达到了751亿元。

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