特斯拉新款Roadster跑车年底亮相 马斯克：加速时间不到1秒

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:特斯拉创始人埃隆·马斯克今日在X平台上发布了一系列关于特斯拉第二代Roadster跑车的帖子，引发广泛关注。他自豪地宣布，新款Roadster跑车的设计目标已大幅提升，有望成为有史以来最令人兴奋的产品。

马斯克在帖子中透露，特斯拉Roadster的生产计划已经完成，预计将在年底正式推出，并计划明年开始发货。他强调，这款跑车不仅在设计上有所突破，更在性能上达到了前所未有的高度。

针对用户关于0-60英里/小时加速时间的提问，马斯克回应称，新款Roadster的加速时间将低于1秒，但这并不是最令人兴奋的部分。他还透露，该跑车在外观设计上也颇具吸引力，普通版的订金为33.2万。

据了解，特斯拉第二代Roadster跑车于2017年年底发布，原计划于2020年推出。然而，由于全球供应链瓶颈等原因，该车的推出时间被推迟。如今，马斯克宣布Roadster将于年底推出，意味着该车已经解决了之前的各项问题，即将正式上市。

据此前报道，特斯拉第二代Roadster跑车将采用全轮驱动，轮上扭矩高达10，000Nm，极速高达400km/h，并且拥有1000km的续航里程。此外，该车还配备了SpaceX冷气推进器，号称超跑之王”，可轻松超越燃油车的加速性能，成为史上百公里加速最快的量产跑车。

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