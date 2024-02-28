微信规范公众号标题夸大营销行为 将根据违规程度做出处罚

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:今日，微信官方发布《关于规范公众号标题夸大营销的公告》称，近期，平台发现部分创作者为了提高阅读量，故意将文章标题的描述混淆为官方通知，用震惊、严肃的词语来夸大紧急程度和影响面，吸引用户点击进入，实际正文为与标题不相关的营销广告内容，并不是标题所说的通知或新闻。

这种行为容易给用户产生误导，损害了用户的阅读体验，对平台内容生态造成不良影响。

微信表示，文章标题是用户识别文章内容的首要依据，选择恰当的标题能给用户提供良好的阅读体验。平台建议运营者在创作内容时，使用准确、清晰、能体现文章内容主旨的标题。对于利用煽动夸大、仿冒官方等方式吸引用户点击的文章和账号，平台将根据违规程度做出相应的处理。

请各位公众号运营者遵守平台规范，共同营造一个健康、有序的内容生态。

违规示例如下:

一

标题隐藏关键信息，特地强调具体日期和地点以夸大紧急性与针对性，误导用户以为某地方政策于12月12号全面实施，而正文内容实则为商业种牙广告，且无任何限制日期。

二

标题宣称紧急通知，同时明确指向某部分特定年龄段人群作为目标用户，误导该群体用户以为出台与其相关的政策，而正文实则为商业活动/课程广告。

标题宣称紧急通知，明确指向“全体海南人”，误导该群体用户以为出台与其相关的政策，而正文实则是教育课程营销广告，也并未限制区域。

三

标题通过强烈煽动性的表述“彻底沸腾了”来夸大事件的影响面，让人误以为是出台了相关通知/政策，而正文实则是与标题描述不相符的培训课程广告。

（举报）