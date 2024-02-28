瑞典支付提供商Klarna表示，OpenAI的AI代理相当于700名客服的工作量

# **划重点:** 1. 🚀 Klarna宣布，其由OpenAI提供支持的AI助手在一个月内处理了三分之二的客服聊天，相当于700名全职员工的工作量。 2. 📈 据Klarna称，AI在此期间处理了230万次对话，客户满意度与人工代理相当，但解决问题的错误率实际上下降了25%。 3. 💼 该AI助手在23个市场提供服务，全天候可用，支持超过35种语言，改善了与当地移民和外籍社区的沟通，并计划在不久的将来增加更多功能。

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:瑞典支付提供商Klarna近日宣布，其由OpenAI提供支持的AI助手在一个月内处理了三分之二的客服聊天，相当于700名全职员工的工作量。据Klarna表示，这款AI在此期间处理了230万次对话，客户满意度与人工代理相当，但解决问题的错误率实际上下降了25%。

此外，客户现在可以在不到两分钟内解决问题，而之前需要十一分钟。克拉纳的AI助手在23个市场提供服务，全天候可用，支持超过35种语言，处理范围从多语言客户服务到管理退款和退货。Klarna计划在不久的将来添加更多功能。该AI助手还通过支持多种语言改善了与所有市场的当地移民和外籍社区的沟通，但客户仍然可以选择与实时代理互动。

Klarna首席执行官Sebastian Siemiatkowski在讨论X上讨论了这些结果，称这引起了AI对社会影响的问题。在克拉纳的情况下，AI助手并未直接导致裁员，因为公司已将客服外包。Siemiatkowski写道:“我们决定分享这些统计数据，以提高人们对AI话题的认识，并鼓励对该问题采取积极主动的态度。为了让全球的决策者认识到，这不仅仅是‘将来’的问题，而是正在眼前发生的事情。”

Klarna估计，到2024年，该助手将为公司增加4000万美元的利润。国际货币基金组织（IMF）估计，人工智能可能影响全球高达40%的工作岗位，而在发达经济体中可能高达60%。然而，根据经济合作与发展组织(OECD)的观点，影响可能并非仅仅是失业，还可能是工作角色和工作质量的变化。

OpenAI的首席执行官Sam Altman预计，人工智能对就业市场的影响将是迅速的。但他对人类适应并创造“寻找满足感的不同方式”持乐观态度。面对这一趋势，克拉纳的CEO呼吁决策者们积极应对AI对就业市场的影响，并提出了该公司在AI助手方面取得的成就，以引发社会对这一问题的关注。

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