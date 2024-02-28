苹果将终止十年电动汽车计划“泰坦” 团队转向生成式AI

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:据外媒报道，苹果公司本周在内部宣布，将终止代号“泰坦”的电动汽车计划，团队将专注于研究生成式AI。

苹果暂未对此做出评论。马斯克在社交媒体上以敬礼和抽烟表情包评价这一传闻。

据悉，该项目由近2000名员工参与，历时十年之久，目的是为苹果进入汽车行业。然而，最终苹果决定关闭这个项目。“泰坦”项目旨在研发一款全自动驾驶的电动豪华轿车。该车将带有语音导航功能和豪华的内饰。自2014年启动以来，苹果已经为该项目申请了175项专利。

此前，分析师郭明錤声称苹果的汽车团队已“解散”，需要进行重组以开始量产汽车。苹果汽车团队一直面临高管动荡、研发受挫和裁员的挑战。消息称苹果汽车发布时间再次推迟至2028年。苹果在库比蒂诺总部的秘密基地秘密研发自动驾驶电动汽车。苹果最初计划从L2级别的自动驾驶功能开始，并探索无方向盘设计。

苹果吸纳了特斯拉等公司高管加入汽车项目，投入大量资源，打造高端车型。但是，由于各种原因，苹果汽车的进度缓慢，发布时间一再推迟。天风国际分析师郭明錤认为苹果缺乏造车经验，发布Apple Car非常困难。

目前，电动汽车市场已被特斯拉等公司占据，苹果转向研究空间计算和AI。苹果放弃汽车项目是明智的决定，因为缺乏颠覆性创新标准。跟随推动社会发展的思想进步者，实现梦想追求才是终极使命。

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