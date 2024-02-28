Pika增加由ElevenLabs提供支持的Lip Sync功能 实现音唇同步效果

划重点: ⭐️ Pika 推出 Lip Sync 功能，为 AI 视频创作提供语音同步功能，解决传统电影制作障碍 ⭐️ Runway 更新多重动作画刷功能，提高用户视频编辑体验 ⭐️ AI 视频生成公司竞争激烈，引发担忧和问题，但仍不断推出新功能

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:AI 视频生成公司 Pika 宣布推出新功能 Lip Sync，允许用户为视频添加语音对白，并实现嘴唇同步动画效果，由音频生成初创公司 ElevenLabs 提供支持。

该功能允许用户使用来自独立的音频生成初创公司ElevenLabs的人工智能生成的声音在视频中添加口语对话，同时还添加匹配的动画以确保说话角色的嘴部与对话同步移动。在ElevenLabs 的支持下，新的 Pika Lip Sync 功能支持文本转音频和上传音轨，这意味着用户可以输入或录制他们希望 Pika AI 生成的视频角色所说的话，并更改声音风格。

该功能目前仅在 Pika Pro 用户（每月58美元的订阅服务，预付12个月价格为696美元）和 Super Collaborators 计划中提供，为 AI 视频创作提供了更多创作可能性，使其在解决传统电影制作障碍方面处于领先地位。

与此同时，竞争对手 Runway 也更新了其多重动作画刷功能，增加了区域检测功能，提升用户视频编辑体验。然而，AI 视频生成引发的担忧和问题仍在持续，包括数据训练来源以及对传统电影制作行业可能带来的影响。

虽然 AI 视频生成公司不断推出新功能，但其发展仍受到一些人的质疑和担忧。

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