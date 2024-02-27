剪映AI创作平台Dreamina将上线视频生成能力 附内测邀请入口

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:Dreamina是剪映旗下AI创作平台，用户可以根据文本内容生成由AI生成的创意图，支持修整图片大小比例和模板类型。

现在，官方宣布即将上线视频生成能力，并邀请对AI能力感兴趣、有一定创作基础的创作者优先参于到产品上线的内测之中。

在图片生成功能方面，Dreamina 平台提供了立即生成的功能。只需用简单的文案，用户就能够在短时间内生成精彩的图片。这种便捷的创作方式，让更多人能够参与到美图的创作中来，无需复杂的操作和专业的技能，即可享受创作的乐趣。

Dreamina产品入口:https://top.aibase.com/tool/jianyingdreamina

内测邀请入口:

https://bytedance.larkoffice.com/share/base/form/shrcnGti7D9KgJRDBUCMnGfTB9f

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