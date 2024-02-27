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2月国产网络游戏版号下发 111款国产游戏获批

2024-02-27 16:01 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。

其中包括了《黑神话:悟空》《永劫无间手游》等游戏。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1233派对移动、客户端北京联合出版有限责任公司北京展心展力信息科技有限公司国新出审〔2024〕372号ISBN978-7-498-13245-12024年02月26日
2爱玩数独移动-休闲益智黑龙江龙华数字出版股份有限公司连云港嘉文网络科技有限公司国新出审〔2024〕373号ISBN978-7-498-13185-02024年02月26日
3棒球大师移动咪咕互动娱乐有限公司深圳市望尘科技有限公司国新出审〔2024〕374号ISBN978-7-498-13175-12024年02月26日
4宝宝烹饪师移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京多多游科技有限公司国新出审〔2024〕375号ISBN978-7-498-13222-22024年02月26日
5毕业之后移动深圳中青宝互动网络股份有限公司广州扬鹰网络科技有限公司国新出审〔2024〕376号ISBN978-7-498-13174-42024年02月26日
6边缘星球移动上海科学技术文献出版社有限公司上海荃尼网络科技有限公司国新出审〔2024〕377号ISBN978-7-498-13270-32024年02月26日
7部落命运移动北京联合出版有限责任公司北京创优天地网络科技有限公司国新出审〔2024〕378号ISBN978-7-498-13219-22024年02月26日
8财富农场移动-休闲益智上海方寸信息科技有限公司上海耀恒晟网络科技有限公司国新出审〔2024〕379号ISBN978-7-498-13230-72024年02月26日
9苍翼:混沌效应移动、客户端成都超级梦网络技术股份有限公司成都格斗科技有限公司国新出审〔2024〕380号ISBN978-7-498-13193-52024年02月26日
10拆弹鸡移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司吉林省鑫泽网络技术有限公司国新出审〔2024〕381号ISBN978-7-498-13237-62024年02月26日
11唱舞星计划移动上海晨路信息科技股份有限公司上海龙游网络科技有限公司国新出审〔2024〕382号ISBN978-7-498-13272-72024年02月26日
12车场管理大师移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海纵艺网络科技有限公司国新出审〔2024〕383号ISBN978-7-498-13252-92024年02月26日
13城堡奇缘移动湖北省扬子江影音有限责任公司英飞互娱（北京）科技有限公司国新出审〔2024〕384号ISBN978-7-498-13240-62024年02月26日
14宠爱家园移动海南省电子音像出版社有限公司海南星趣互娱网络科技有限公司国新出审〔2024〕385号ISBN978-7-498-13257-42024年02月26日
15大奉打更人移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海阅娱文化科技发展有限公司国新出审〔2024〕386号ISBN978-7-498-13195-92024年02月26日
16点点小将移动上海同济大学电子音像出版社有限公司上海星翼网络信息有限公司国新出审〔2024〕387号ISBN978-7-498-13164-52024年02月26日
17钓鱼竞技场移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海茹风网络科技有限公司国新出审〔2024〕388号ISBN978-7-498-13194-22024年02月26日
18叠入深渊移动重庆华龙网集团股份有限公司海南钒堡互娱科技有限公司国新出审〔2024〕389号ISBN978-7-498-13212-32024年02月26日
19动物领主移动重庆聚购科技发展有限公司成都星铭互娱科技有限公司国新出审〔2024〕390号ISBN978-7-498-13196-62024年02月26日
20怪兽来了移动-休闲益智黑龙江科学技术出版社有限公司深圳火羽互动科技有限公司国新出审〔2024〕391号ISBN978-7-498-13247-52024年02月26日
21管道移动移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司上海海之水网络科技有限公司国新出审〔2024〕392号ISBN978-7-498-13239-02024年02月26日
22归途危机移动-休闲益智杭州烈焰网络技术有限公司南京伦焰网络科技有限公司国新出审〔2024〕393号ISBN978-7-498-13244-42024年02月26日
23果果奇兵移动-休闲益智上海商国网络科技发展有限公司上海乐萍网络科技有限公司国新出审〔2024〕394号ISBN978-7-498-13199-72024年02月26日
24行荒之路移动辽宁电子出版社有限责任公司厦门嗨哩游网络科技有限公司国新出审〔2024〕395号ISBN978-7-498-13241-32024年02月26日
25黑神话:悟空客户端浙江出版集团数字传媒有限公司天津市游科互动科技有限公司国新出审〔2024〕396号ISBN978-7-498-13186-72024年02月26日
26欢乐美食厨房移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司深圳欢鱼软件有限公司国新出审〔2024〕397号ISBN978-7-498-13188-12024年02月26日
27幻场移动湖北省扬子江影音有限责任公司成都游茶科技有限公司国新出审〔2024〕398号ISBN978-7-498-13189-82024年02月26日
28荒野起源移动、客户端上海电子出版有限公司上海游空信息技术有限公司国新出审〔2024〕399号ISBN978-7-498-13224-62024年02月26日
29火柴人来了移动-休闲益智黑龙江龙华数字出版股份有限公司合肥指上游软件科技有限公司国新出审〔2024〕400号ISBN978-7-498-13202-42024年02月26日
30火柴人游侠移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市禅游科技股份有限公司国新出审〔2024〕401号ISBN978-7-498-13220-82024年02月26日
31假日大作战移动-休闲益智上海科学技术文献出版社有限公司上海昊详科技有限公司国新出审〔2024〕402号ISBN978-7-498-13218-52024年02月26日
32解压泡泡龙移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司广州皓棠互联网科技有限公司国新出审〔2024〕403号ISBN978-7-498-13246-82024年02月26日
33精灵世界种田移动-休闲益智上海同济大学电子音像出版社有限公司上海水晶葡萄网络科技有限公司国新出审〔2024〕404号ISBN978-7-498-13178-22024年02月26日
34九州元意歌移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳市苏摩科技有限公司国新出审〔2024〕405号ISBN978-7-498-13217-82024年02月26日
35口袋人生移动方圆电子音像出版社有限责任公司杭州花卷科技有限公司国新出审〔2024〕406号ISBN978-7-498-13183-62024年02月26日
36块块爱旅行移动-休闲益智广州盈正信息技术有限公司北京羽电科技有限公司国新出审〔2024〕407号ISBN978-7-498-13201-72024年02月26日
37狂欢竞速移动上海文艺音像电子出版社有限公司上海小煎饼信息科技有限公司国新出审〔2024〕408号ISBN978-7-498-13227-72024年02月26日
38狂跃火柴人移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司北京万讯通科技发展有限公司国新出审〔2024〕409号ISBN978-7-498-13238-32024年02月26日
39烈火坦克移动辽宁电子出版社有限责任公司湖南渡鸦科技发展有限公司国新出审〔2024〕410号ISBN978-7-498-13266-62024年02月26日
40猎魔奇兵移动-休闲益智黑龙江科学技术出版社有限公司龙大（深圳）网络科技有限公司国新出审〔2024〕411号ISBN978-7-498-13176-82024年02月26日
41流浪超市移动上海双盟网络科技有限公司上海爽游信息科技有限公司国新出审〔2024〕412号ISBN978-7-498-13172-02024年02月26日
42楼下的早餐店移动-休闲益智黑龙江龙华数字出版股份有限公司成都创逸游科技有限公司国新出审〔2024〕413号ISBN978-7-498-13231-42024年02月26日
43律动轨迹移动-休闲益智厦门大学电子出版社有限责任公司海南昆磐网络技术有限公司国新出审〔2024〕414号ISBN978-7-498-13236-92024年02月26日
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45萌灵传说移动炫彩互动网络科技有限公司上海七味网络科技有限公司国新出审〔2024〕416号ISBN978-7-498-13228-42024年02月26日
46萌喵小筑移动-休闲益智黑龙江科学技术出版社有限公司海南慕名多益科技有限公司国新出审〔2024〕417号ISBN978-7-498-13162-12024年02月26日
47梦幻唐朝移动方圆电子音像出版社有限责任公司深圳市赤瞳信息科技有限公司国新出审〔2024〕418号ISBN978-7-498-13265-92024年02月26日
48梦境食旅移动深圳中青宝互动网络股份有限公司北京掌中乐科技有限公司国新出审〔2024〕419号ISBN978-7-498-13182-92024年02月26日
49妙趣乐拼移动-休闲益智江苏凤凰电子音像出版社有限公司南京网眼软件有限公司国新出审〔2024〕420号ISBN978-7-498-13249-92024年02月26日
50明日家园移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司杭州悦动互娱科技有限公司国新出审〔2024〕421号ISBN978-7-498-13179-92024年02月26日
51摩登小镇移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海谷岳网络科技有限公司国新出审〔2024〕422号ISBN978-7-498-13187-42024年02月26日
52尼罗河勇士2客户端海南省电子音像出版社有限公司海南超诺星科技有限公司国新出审〔2024〕423号ISBN978-7-498-13163-82024年02月26日
53跑跑星冒险移动-休闲益智广州盈正信息技术有限公司海南萌星科技有限公司国新出审〔2024〕424号ISBN978-7-498-13253-62024年02月26日
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55拼装大挑战移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司北京乐杰轮科技有限公司国新出审〔2024〕426号ISBN978-7-498-13262-82024年02月26日
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  • 2月111款国产网络游戏版号公布：《黑神话：悟空》获批 820日发售

    国家新闻出版署今天发布2024年2月份国产网络游戏审批信息，共111款游戏过审。其中一条信息引起了全行业和玩家的关注，被誉为国产3A之光的《黑神话:悟空》获批。游戏基于虚幻引擎5开发，游戏支持NVIDIADLSS3，正式发售时将支持光线追踪，带来更好的画面和更稳定流畅的体验。

  • 2024 年第一批进口游戏版号下发 32 游戏过审

    国家新闻出版署今日发布了2024年进口网络游戏审批信息，共有32款游戏获得批准。腾讯引进的国行任天堂Switch游戏《星之卡比新星同盟》、《太鼓之达人》和《新宝可梦随乐拍》也名列其中。这表明国家新闻出版署对于引进游戏的审批正在逐步放宽，国内游戏市场也将迎来更多的竞争和挑战。

  • 巨人网络游戏AI大模型GiantGPT完成备案

    巨人网络宣布正式完成了游戏AI大模型GiantGPT的备案，相关备案结果今日在上海正式公布。巨人网络AI大模型GiantGPT的有关服务可以正式开展业务。在公司内部推出CodeBrain代码层的大模型，它结合了公司自有数据以及自研的编译器插件，为公司内部开发人员提供高效的代码生成助手，对这块的研发效率提升达30%-40%。

  • 巨量云图游戏版，挖掘机会人群，引爆游戏新增量

    1月17日，2024·OEGC巨量引擎游戏大会于广州举办，以“FuturePlay”为主题，希望可以通过先进的技术与理念，建设引领行业发展的游戏经营模式。大会主要围绕“智能投放”、“全周期游戏经营”、“开放生态”、“增量新赛道”四大方向，深度洞悉企业在业务场景下的痛点及诉求，旨在与中国游戏厂商共建可持续增长的新未来。可以联系对应直客销售，报名巨量云图-游戏版领�

  • 2024央视网络春晚节目单官宣：2月2日播出

    今晚20点，2024央视网络春晚正式上线播出。今年的网络春晚”充分融入新时代青年的生活热点和文化新意，让青春之风吹拂更盛。更多精彩将在今天晚上8点播出。

  • 巨人网络：史玉柱将AI提升为核心业务 与游戏齐头并进

    人工智能已经成为与游戏业务并驾齐驱的新领域。他预见到今年是AI技术迅猛发展的关键时期，并自豪地表示，巨人网络在这一领域已经取得了显著的成就，且正积极准备把握未来的机遇。新开发的AINPC已经在部分核心产品中进行了测试，并预计将在今年广泛应用于更多产品中。

  • 14个国产AI大模型备案获批，众多科技巨头进入AIGC赛道

    第四范式、什么值得买、新壹科技、衔远科技、小米、智联招聘、Boss直聘、脉脉等13家企业的，14个国产AI大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可实现商业化应用。自2023年8月，文心一言、讯飞星火、百川智能等11个AI大模型首次通过备案以来，已陆续有几十家科技企业的大模型获批上线。其他通过备案的AI大模型有:零一万物的零一万物大模型;识因智能的一叶

    ​大模型

  • AI游戏初创公司“奇酷网络”获得500万元融资

    奇酷网络宣布获得500万元融资，开启“AI游戏”新征程。这家成立仅三个月的公司以3，000万元人民币的估值成功吸引了一名百度高层和一位知名天使投资人的资金支持。OpenAI最新发布的“文生视频”模型Sora已经对游戏产业产生了巨大冲击，预示着游戏行业正在迎来颠覆性的变革。

  • 已获版号！《地下城与勇士》手游界面公布：完美还原经典画面

    快科技2月7日消息，腾讯旗下《地下城与勇士手游：起源》手游近日已经拿下了国内游戏版号，很快就能正式上线。据策划透露，该作将会在月底开启新一轮测试，这是三年多以来首次测试。今天官方公布了一波游戏中的部分改进和画面，从画面截图来看，手游基本完美还原了端游的经典画面，基本延续了PC端的界面风格和操作逻辑。不过，本身端游就有非常丰富的技能，所以右半部分的操作区上放置了不少技能图标，另外连招部分也还需要以实际体验为主。据此前官方介绍，手游针对手机推出了滑屏键”和一键连招”的等特殊优化的操作方式，搭配施放效果的

  • 他们把「最强国产文」做成了开放世界

    今天（1月31日），又有一款《斗罗大陆》IP的新作正式上线——由上海灵刃研发、贪玩游戏与中手游联合发行的《斗罗大陆:史莱克学院》(以下简称《史莱克学院》)。而现在距离《斗罗大陆》小说第一部连载开始的日子（2008年12月14日）已经超过了15年，我们也终于等来了一款基于这个「最强国产网文」改编的开放世界MMORPG——这可能才是《斗罗大陆》的粉丝更希望看到的IP改编

    ​网文

  • 360AI浏览器:AI智能助手，提升浏览体验

    360AI浏览器是一款集成了AI技术的浏览器，提供AI搜索、AI阅读助手和AI视频助手等功能，旨在通过智能技术提升用户的网络浏览和信息获取效率。

    AI浏览器 智能搜索 内容分析

  • Adobe Project Music GenAI Control:Adobe的AI音乐生成与编辑工具

    Adobe Research开发的Project Music GenAI Control是一个实验性的AI音乐生成和编辑工具，它允许创作者通过文本提示生成音乐，并提供精细的编辑控制，以满足特定需求。

    AI音乐生成 音频编辑 创意工具

  • 有道灵动翻译:浏览器翻译插件，一键翻译网页内容

    有道灵动翻译是一款浏览器翻译插件，支持一键翻译网页中的文本、图片和对话框等内容。它提供双语对照翻译，帮助用户更舒适地获取英文信息，并将想法转化为英文。

    翻译插件 网页翻译 双语对照

  • FaceHi: AI 视频换脸应用

    FaceHi是一款 AI 视频换脸应用，用户可以轻松实现视频中的面部换脸效果，支持高质量的面部识别和替换，让视频变得更加有趣和创意。新用户可免费尝试 5 次，Pro 用户则可无限制地创建完整的面部换脸视频。定价合理，定位为提升视频趣味性的工具。

    AI 视频编辑 面部识别

  • StarCoder2:大规模代码生成预训练模型

    StarCoder2是一个1500亿参数的Transformer模型,在包括GitHub在内的600多种编程语言数据集上进行了预训练,使用了Grouped Query Attention等技术。该模型可用于代码生成任务,支持多种编程语言。

    Transformer 代码生成 GitHub

  • OLMo-7B:开源自然语言生成模型

    OLMo是一个开源的自然语言生成模型,由Allen AI研究所开发,基于Transformer架构,可用于生成高质量的英文文本。它具有生成长度可达4096个token的长文本的能力。OLMo-7B是目前公开的参数量最大的开源英文语言模型之一,拥有69亿参数,在多个英文NLP任务上的表现优于同类模型。它可用于文本生成、任务导向的微调等多种自然语言处理任务。

    自然语言生成 transformer 开源

  • Taipy:将数据和AI算法快速转化为生产就绪的Web应用

    Taipy是一个开源的Python库，用于简化端到端应用开发，提供假设分析、智能管道执行、内置调度和部署工具。它允许数据科学家和机器学习工程师构建全栈应用，无需学习新的语言或全栈框架，专注于数据和AI算法，同时简化开发和部署的复杂性。

    Python库 端到端应用开发 AI应用部署

  • Ideogram 1.0:人工智能辅助创意生成图片

    Ideogram 1.0是一个文本转图像的生成模型,能够根据文本描述生成高保真的图像。它拥有前沿的文本渲染能力,无与伦比的照片实感和提示符合度,以及名为“魔法提示”的新功能,可以帮助用户为美丽的创意图像编写详细的提示。Ideogram 1.0现已面向所有ideogram.ai的用户开放!您可以在ideogram.ai免费注册,加入我们的全球创作者社区,结识新朋友、分享您的图像和提示、从同行的创造力中汲取灵感。除了每日免费生成量外,我们还推出了付费订阅计划,提供优先生成、私人生成、图像上传和Ideogram编辑器访问等功能。

    文本转图像 生成模型 创意工具

  • Playground v2.5:Playground是一个免费的在线AI图像生成器

    Playground是一个免费的在线AI图像生成器,用户可以使用它来创造艺术作品、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、标志以及更多。它采用了当前最先进的视觉模型,可以高质量生成各种风格和内容的图片。主要功能和优势包括:1)强大的图像生成能力,可根据文字描述生成细节丰富的图片;2)支持多种生成风格,如写实、动漫等;3)支持生成高清大图;4)可自定义生成图片样式,如颜色、构图等;5)免费使用,无需登录;6)简单易用的网页界面。

    AI生成 文本转图像 免费

  • chat-with-mlx:在Apple Silicon上原生使用MLX框架与数据对话

    chat-with-mlx是一个展示如何在Apple Silicon上使用MLX框架进行原生对话的库。它支持多种开源模型，可以轻松集成任何HuggingFace和MLX兼容的开源模型。

    MLX框架 自然语言处理 开源模型集成

  • AutoPrompt:基于意图的提示校准框架

    AutoPrompt是一个用于提示优化的框架，旨在通过意图校准过程自动生成高质量、详细的提示，以适应用户意图。该框架通过迭代构建挑战性边缘案例数据集并相应优化提示，减少手动提示工程的工作量，并有效解决提示敏感性和固有的提示歧义问题。

    提示优化 意图校准 大型语言模型

  • LTX Studio:AI驱动的一站式视频制作平台

    LTX Studio是一个集成了AI技术的创新视频制作平台，它允许用户从概念到最终剪辑，全面控制视频的各个方面。该平台通过AI技术，将创意转化为连贯的视频故事，提供角色一致性、自动编辑、深度帧控制等功能，旨在简化视频制作流程，提高创作效率。

    AI视频制作 视频编辑 内容创作

  • MorphStudio:Morph Studio可以帮助用户通过文本提示创造出独特的视频

    Morph Studio是一个基于人工智能的文本到视频生成平台。它使用先进的算法,可以通过用户提供的文本提示,自动生成高质量的视频。Morph Studio使创作者可以将自己的创意快速实现成动态的视觉内容。它极大地降低了视频制作的门槛,用户无需具备专业技能和昂贵设备,就可以创造出独特的视频作品。此外,Morph Studio还提供了强大的自定义功能,用户可以调整生成视频的长度、分辨率、样式等参数,输出结果更符合自己的需求。总之,这是一款极具创新和颠覆性的人工智能产品。

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  • Borea AI:解锁智能财务掌握

    Borea AI是一款颠覆金融和投资传统的创新平台，通过提供AI驱动的工具和洞察力，帮助您做出明智的决策，助您成功。

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  • AutoPitch.ai:AutoPitch是一个AI助手，可以在几秒钟内编写技术外联邮件

    AutoPitch是一个AI助手，可以在几秒钟内编写技术外联邮件。它从6个数据源和先进的AI模型中获取数据，帮助销售人员更好地研究和销售技术产品。AutoPitch深入了解产品的特性、技术细节等，并自动生成账户研究报告。它还可以帮助您编写与潜在客户的角色、公司和行业相关的个性化销售信息。通过AutoPitch，您可以节省每个账户1小时的时间。

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  • LayerDiffusion:用SD直接生成透明的 PNG 图片

    LayerDiffusion 是一种使大规模预训练潜在扩散模型能够生成透明图像的方法。该方法允许生成单个透明图像或多个透明图层。它学习了一种 “潜在透明度”，将 Alpha 通道透明度编码到预训练潜在扩散模型的潜在空间中。通过将添加的透明度调节为潜在偏移，最小程度地改变预训练模型的原始潜在分布，以保留大型扩散模型的生产就绪质量。通过调整潜在空间对其进行微调，可以将任何潜在扩散模型转换为透明图像生成器。我们使用人机协作收集的 100 万个透明图像层对对模型进行训练。我们展示了潜在透明度可以应用于不同的开源图像生成器，或者适应于各种条件控制系统，实现前景 / 背景条件图层生成，联合图层生成，图层内容结构控制等应用。用户研究发现，在大多数情况下（97%），用户更喜欢我们本地生成的透明内容，而不是之前的临时解决方案，比如生成然后抠图。用户还报告说，我们生成的透明图像的质量与 Adobe Stock 等真实商业透明资产相媲美。

    透明图像 图像生成器 潜在扩散模型

  • DiffuseKronA:参数高效微调个性化扩散模型

    DiffuseKronA 是一种参数高效的微调方法，用于个性化扩散模型。它通过引入基于 Kronecker 乘积的适配模块，显著降低参数数量，提升图像合成质量。该方法减少了对超参数的敏感性，在不同超参数下生成高质量图像，为文本到图像生成模型领域带来重大进展。

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  • toona:批量给黑白漫画上色的工具

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