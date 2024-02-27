2月国产网络游戏版号下发 111款国产游戏获批

快科技2月7日消息，腾讯旗下《地下城与勇士手游：起源》手游近日已经拿下了国内游戏版号，很快就能正式上线。据策划透露，该作将会在月底开启新一轮测试，这是三年多以来首次测试。今天官方公布了一波游戏中的部分改进和画面，从画面截图来看，手游基本完美还原了端游的经典画面，基本延续了PC端的界面风格和操作逻辑。不过，本身端游就有非常丰富的技能，所以右半部分的操作区上放置了不少技能图标，另外连招部分也还需要以实际体验为主。据此前官方介绍，手游针对手机推出了滑屏键”和一键连招”的等特殊优化的操作方式，搭配施放效果的