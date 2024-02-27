2月国产网络游戏版号下发 111款国产游戏获批

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共111款游戏获批。
其中包括了《黑神话:悟空》《永劫无间手游》等游戏。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|233派对
|移动、客户端
|北京联合出版有限责任公司
|北京展心展力信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕372号
|ISBN978-7-498-13245-1
|2024年02月26日
|2
|爱玩数独
|移动-休闲益智
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|连云港嘉文网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕373号
|ISBN978-7-498-13185-0
|2024年02月26日
|3
|棒球大师
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|深圳市望尘科技有限公司
|国新出审〔2024〕374号
|ISBN978-7-498-13175-1
|2024年02月26日
|4
|宝宝烹饪师
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2024〕375号
|ISBN978-7-498-13222-2
|2024年02月26日
|5
|毕业之后
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|广州扬鹰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕376号
|ISBN978-7-498-13174-4
|2024年02月26日
|6
|边缘星球
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海荃尼网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕377号
|ISBN978-7-498-13270-3
|2024年02月26日
|7
|部落命运
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京创优天地网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕378号
|ISBN978-7-498-13219-2
|2024年02月26日
|8
|财富农场
|移动-休闲益智
|上海方寸信息科技有限公司
|上海耀恒晟网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕379号
|ISBN978-7-498-13230-7
|2024年02月26日
|9
|苍翼:混沌效应
|移动、客户端
|成都超级梦网络技术股份有限公司
|成都格斗科技有限公司
|国新出审〔2024〕380号
|ISBN978-7-498-13193-5
|2024年02月26日
|10
|拆弹鸡
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|吉林省鑫泽网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕381号
|ISBN978-7-498-13237-6
|2024年02月26日
|11
|唱舞星计划
|移动
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海龙游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕382号
|ISBN978-7-498-13272-7
|2024年02月26日
|12
|车场管理大师
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海纵艺网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕383号
|ISBN978-7-498-13252-9
|2024年02月26日
|13
|城堡奇缘
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|英飞互娱（北京）科技有限公司
|国新出审〔2024〕384号
|ISBN978-7-498-13240-6
|2024年02月26日
|14
|宠爱家园
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南星趣互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕385号
|ISBN978-7-498-13257-4
|2024年02月26日
|15
|大奉打更人
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海阅娱文化科技发展有限公司
|国新出审〔2024〕386号
|ISBN978-7-498-13195-9
|2024年02月26日
|16
|点点小将
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海星翼网络信息有限公司
|国新出审〔2024〕387号
|ISBN978-7-498-13164-5
|2024年02月26日
|17
|钓鱼竞技场
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海茹风网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕388号
|ISBN978-7-498-13194-2
|2024年02月26日
|18
|叠入深渊
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|海南钒堡互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕389号
|ISBN978-7-498-13212-3
|2024年02月26日
|19
|动物领主
|移动
|重庆聚购科技发展有限公司
|成都星铭互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕390号
|ISBN978-7-498-13196-6
|2024年02月26日
|20
|怪兽来了
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|深圳火羽互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕391号
|ISBN978-7-498-13247-5
|2024年02月26日
|21
|管道移动
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|上海海之水网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕392号
|ISBN978-7-498-13239-0
|2024年02月26日
|22
|归途危机
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|南京伦焰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕393号
|ISBN978-7-498-13244-4
|2024年02月26日
|23
|果果奇兵
|移动-休闲益智
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海乐萍网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕394号
|ISBN978-7-498-13199-7
|2024年02月26日
|24
|行荒之路
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|厦门嗨哩游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕395号
|ISBN978-7-498-13241-3
|2024年02月26日
|25
|黑神话:悟空
|客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|天津市游科互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕396号
|ISBN978-7-498-13186-7
|2024年02月26日
|26
|欢乐美食厨房
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|深圳欢鱼软件有限公司
|国新出审〔2024〕397号
|ISBN978-7-498-13188-1
|2024年02月26日
|27
|幻场
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|成都游茶科技有限公司
|国新出审〔2024〕398号
|ISBN978-7-498-13189-8
|2024年02月26日
|28
|荒野起源
|移动、客户端
|上海电子出版有限公司
|上海游空信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕399号
|ISBN978-7-498-13224-6
|2024年02月26日
|29
|火柴人来了
|移动-休闲益智
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|合肥指上游软件科技有限公司
|国新出审〔2024〕400号
|ISBN978-7-498-13202-4
|2024年02月26日
|30
|火柴人游侠
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕401号
|ISBN978-7-498-13220-8
|2024年02月26日
|31
|假日大作战
|移动-休闲益智
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海昊详科技有限公司
|国新出审〔2024〕402号
|ISBN978-7-498-13218-5
|2024年02月26日
|32
|解压泡泡龙
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|广州皓棠互联网科技有限公司
|国新出审〔2024〕403号
|ISBN978-7-498-13246-8
|2024年02月26日
|33
|精灵世界种田
|移动-休闲益智
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海水晶葡萄网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕404号
|ISBN978-7-498-13178-2
|2024年02月26日
|34
|九州元意歌
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市苏摩科技有限公司
|国新出审〔2024〕405号
|ISBN978-7-498-13217-8
|2024年02月26日
|35
|口袋人生
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|杭州花卷科技有限公司
|国新出审〔2024〕406号
|ISBN978-7-498-13183-6
|2024年02月26日
|36
|块块爱旅行
|移动-休闲益智
|广州盈正信息技术有限公司
|北京羽电科技有限公司
|国新出审〔2024〕407号
|ISBN978-7-498-13201-7
|2024年02月26日
|37
|狂欢竞速
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海小煎饼信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕408号
|ISBN978-7-498-13227-7
|2024年02月26日
|38
|狂跃火柴人
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|北京万讯通科技发展有限公司
|国新出审〔2024〕409号
|ISBN978-7-498-13238-3
|2024年02月26日
|39
|烈火坦克
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|湖南渡鸦科技发展有限公司
|国新出审〔2024〕410号
|ISBN978-7-498-13266-6
|2024年02月26日
|40
|猎魔奇兵
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|龙大（深圳）网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕411号
|ISBN978-7-498-13176-8
|2024年02月26日
|41
|流浪超市
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|上海爽游信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕412号
|ISBN978-7-498-13172-0
|2024年02月26日
|42
|楼下的早餐店
|移动-休闲益智
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|成都创逸游科技有限公司
|国新出审〔2024〕413号
|ISBN978-7-498-13231-4
|2024年02月26日
|43
|律动轨迹
|移动-休闲益智
|厦门大学电子出版社有限责任公司
|海南昆磐网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕414号
|ISBN978-7-498-13236-9
|2024年02月26日
|44
|漫游五千年
|移动
|北京漫游谷信息技术有限公司
|北京漫游谷信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕415号
|ISBN978-7-498-13235-2
|2024年02月26日
|45
|萌灵传说
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|上海七味网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕416号
|ISBN978-7-498-13228-4
|2024年02月26日
|46
|萌喵小筑
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|海南慕名多益科技有限公司
|国新出审〔2024〕417号
|ISBN978-7-498-13162-1
|2024年02月26日
|47
|梦幻唐朝
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|深圳市赤瞳信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕418号
|ISBN978-7-498-13265-9
|2024年02月26日
|48
|梦境食旅
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|北京掌中乐科技有限公司
|国新出审〔2024〕419号
|ISBN978-7-498-13182-9
|2024年02月26日
|49
|妙趣乐拼
|移动-休闲益智
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京网眼软件有限公司
|国新出审〔2024〕420号
|ISBN978-7-498-13249-9
|2024年02月26日
|50
|明日家园
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州悦动互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕421号
|ISBN978-7-498-13179-9
|2024年02月26日
|51
|摩登小镇
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海谷岳网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕422号
|ISBN978-7-498-13187-4
|2024年02月26日
|52
|尼罗河勇士2
|客户端
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南超诺星科技有限公司
|国新出审〔2024〕423号
|ISBN978-7-498-13163-8
|2024年02月26日
|53
|跑跑星冒险
|移动-休闲益智
|广州盈正信息技术有限公司
|海南萌星科技有限公司
|国新出审〔2024〕424号
|ISBN978-7-498-13253-6
|2024年02月26日
|54
|拼图游戏大师
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|武汉优量信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕425号
|ISBN978-7-498-13173-7
|2024年02月26日
|55
|拼装大挑战
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|北京乐杰轮科技有限公司
|国新出审〔2024〕426号
|ISBN978-7-498-13262-8
|2024年02月26日
|56
|卿云之上
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|南京仙地信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕427号
|ISBN978-7-498-13225-3
|2024年02月26日
|57
|球球射手
|移动-休闲益智
|广州盈正信息技术有限公司
|合肥常春藤移动科技有限公司
|国新出审〔2024〕428号
|ISBN978-7-498-13165-2
|2024年02月26日
|58
|全民画猜
|移动-休闲益智
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|北京任之信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕429号
|ISBN978-7-498-13207-9
|2024年02月26日
|59
|全民羽毛球
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|长沙指色网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕430号
|ISBN978-7-498-13166-9
|2024年02月26日
|60
|人在塔在
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|上海久宜网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕431号
|ISBN978-7-498-13184-3
|2024年02月26日
|61
|荣耀飞车
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|北京古鲁营销顾问有限公司
|国新出审〔2024〕432号
|ISBN978-7-498-13223-9
|2024年02月26日
|62
|融合进化模拟
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|北京天舒互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕433号
|ISBN978-7-498-13177-5
|2024年02月26日
|63
|山海百妖鉴
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|深圳市有仙气科技有限公司
|国新出审〔2024〕434号
|ISBN978-7-498-13211-6
|2024年02月26日
|64
|神奇的泡泡龙
|移动-休闲益智
|波克科技集团有限公司
|世熠网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕435号
|ISBN978-7-498-13260-4
|2024年02月26日
|65
|生存要塞
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|汇稀网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕436号
|ISBN978-7-498-13167-6
|2024年02月26日
|66
|时终未来
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|深圳欣欣互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕437号
|ISBN978-7-498-13256-7
|2024年02月26日
|67
|守护世界
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州画猜网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕438号
|ISBN978-7-498-13215-4
|2024年02月26日
|68
|守卫都市
|移动-休闲益智
|杭州哲信信息技术有限公司
|宿州悟空科技有限公司
|国新出审〔2024〕439号
|ISBN978-7-498-13209-3
|2024年02月26日
|69
|速度与漂移
|移动-休闲益智
|杭州哲信信息技术有限公司
|南京云游十方信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕440号
|ISBN978-7-498-13168-3
|2024年02月26日
|70
|算不算英雄
|移动-休闲益智
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|轩克科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕441号
|ISBN978-7-498-13190-4
|2024年02月26日
|71
|坦克激战
|移动-休闲益智
|北京中科奥科技有限公司
|北京快博科斯信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕442号
|ISBN978-7-498-13170-6
|2024年02月26日
|72
|天空岛传说
|移动
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|上海霓诺网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕443号
|ISBN978-7-498-13267-3
|2024年02月26日
|73
|天启行动
|移动、客户端
|广州网易计算机系统有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|国新出审〔2024〕444号
|ISBN978-7-498-13254-3
|2024年02月26日
|74
|挑战99
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|厦门简创网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕445号
|ISBN978-7-498-13208-6
|2024年02月26日
|75
|挖矿传说
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海汐游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕446号
|ISBN978-7-498-13213-0
|2024年02月26日
|76
|瓦尔德:破晓之光
|移动
|杭州浮云网络科技有限公司
|杭州趣味游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕447号
|ISBN978-7-498-13203-1
|2024年02月26日
|77
|完美新世界
|客户端
|完美世界（北京）网络技术有限公司
|完美世界（北京）软件科技发展有限公司
|国新出审〔2024〕448号
|ISBN978-7-498-13233-8
|2024年02月26日
|78
|王国之歌:英雄与征服
|移动
|三辰影库音像出版社有限公司
|南京江娱互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕449号
|ISBN978-7-498-13250-5
|2024年02月26日
|79
|王牌店长
|移动-休闲益智
|上海方寸信息科技有限公司
|上海尚骐诺网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕450号
|ISBN978-7-498-13264-2
|2024年02月26日
|80
|王者找不同
|移动-休闲益智
|杭州哲信信息技术有限公司
|深圳市四海软件有限公司
|国新出审〔2024〕451号
|ISBN978-7-498-13198-0
|2024年02月26日
|81
|我的魔法有点强
|移动
|上海游贝信息科技有限公司
|上海游贝信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕452号
|ISBN978-7-498-13216-1
|2024年02月26日
|82
|我开车最棒
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|海南维纳奇通科技有限公司
|国新出审〔2024〕453号
|ISBN978-7-498-13255-0
|2024年02月26日
|83
|我要钓锦鲤
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|杭州掌动科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕454号
|ISBN978-7-498-13214-7
|2024年02月26日
|84
|我有一座童话岛
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|上海寻光长青网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕455号
|ISBN978-7-498-13242-0
|2024年02月26日
|85
|无限大作战
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|南阳嘉翔软件有限公司
|国新出审〔2024〕456号
|ISBN978-7-498-13206-2
|2024年02月26日
|86
|无限暖暖
|移动、客户端、游戏机（PS5）游戏
|华东理工大学电子音像出版社
|上海暖叠网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕457号
|ISBN978-7-498-13180-5
|2024年02月26日
|87
|下一站江湖Ⅱ
|客户端
|四川数字出版传媒有限公司
|成都忆墨轩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕458号
|ISBN978-7-498-13258-1
|2024年02月26日
|88
|现形吧!精灵
|移动
|杭州紫府网络科技有限公司
|上海指格网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕459号
|ISBN978-7-498-13197-3
|2024年02月26日
|89
|消除大作战
|移动-休闲益智
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海邮塔网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕460号
|ISBN978-7-498-13234-5
|2024年02月26日
|90
|消雄之战
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南幻境之城科技有限公司
|国新出审〔2024〕461号
|ISBN978-7-498-13268-0
|2024年02月26日
|91
|新月同行
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|深圳市乙亥互娱信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕462号
|ISBN978-7-498-13243-7
|2024年02月26日
|92
|雪地大作战
|移动-休闲益智
|杭州哲信信息技术有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕463号
|ISBN978-7-498-13205-5
|2024年02月26日
|93
|亚丽亚的倒影
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|广州卓动信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕464号
|ISBN978-7-498-13181-2
|2024年02月26日
|94
|一切高手
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|北京光耀大地科技有限公司
|国新出审〔2024〕465号
|ISBN978-7-498-13171-3
|2024年02月26日
|95
|一线到底
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京淘未来网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕466号
|ISBN978-7-498-13169-0
|2024年02月26日
|96
|异世界巅峰挑战
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|北京迪菲亚科技有限公司
|国新出审〔2024〕467号
|ISBN978-7-498-13271-0
|2024年02月26日
|97
|英雄铁魂
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|河北拓艾网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕468号
|ISBN978-7-498-13210-9
|2024年02月26日
|98
|勇敢者历险记
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2024〕469号
|ISBN978-7-498-13259-8
|2024年02月26日
|99
|勇者夺旗
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|厦门御三家文化传播有限公司
|国新出审〔2024〕470号
|ISBN978-7-498-13221-5
|2024年02月26日
|100
|援救喵星人
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|南阳汇智软件有限公司
|国新出审〔2024〕471号
|ISBN978-7-498-13191-1
|2024年02月26日
|101
|云生结海楼
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|上海沐沙网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕472号
|ISBN978-7-498-13192-8
|2024年02月26日
|102
|云中诀
|移动
|杭州紫府网络科技有限公司
|海南剑指网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕473号
|ISBN978-7-498-13261-1
|2024年02月26日
|103
|再战:孤舰绝境
|客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|无锡梵天信息技术股份有限公司
|国新出审〔2024〕474号
|ISBN978-7-498-13204-8
|2024年02月26日
|104
|战火起源
|移动
|武汉手盟网络科技股份有限公司
|重庆玩伴网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕475号
|ISBN978-7-498-13263-5
|2024年02月26日
|105
|战火前线:勇者先锋
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|北京厚浦天成科技有限公司
|国新出审〔2024〕476号
|ISBN978-7-498-13226-0
|2024年02月26日
|106
|职场浮生记
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|厦门游乐互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕477号
|ISBN978-7-498-13248-2
|2024年02月26日
|107
|指尖纷争
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|武汉兰撒果信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕478号
|ISBN978-7-498-13200-0
|2024年02月26日
|108
|种个大西瓜
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州铜雀科技有限公司
|国新出审〔2024〕479号
|ISBN978-7-498-13229-1
|2024年02月26日
|109
|烛光勇士
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|宁德动游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕480号
|ISBN978-7-498-13269-7
|2024年02月26日
|110
|坠落守望者
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南昱明信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕481号
|ISBN978-7-498-13251-2
|2024年02月26日
|111
|祖玛对决
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|海南黑加仑互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕482号
|ISBN978-7-498-13232-1
|2024年02月26日
（举报）