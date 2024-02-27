每日AI：爆打Sora?谷歌发布世界模型Genie；AI画出奥特曼被判侵权；Mistral Large模型正式发布；OpenAI 秘密项目 Feather曝光

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🤖📱💼AI应用

爆打Sora?谷歌发布基础世界模型Genie

Mistral正式发布Mistral Large模型 性能仅次于GPT-4

OpenAI 秘密项目 Feather曝光:简化 AI 应用开发

【AiBase提要:】 🔍 网友曝光OpenAI秘密项目Feather的应用页面。 🔍 OpenAI可能正在为Feather的正式发布做准备。 🔍 OpenAI与Scale AI合作，让开发人员能够定制AI模型。

Runway运动笔刷更新:新增类似PS对象选择功能

傻瓜式操作!开源贴纸制作工具StickerBaker 输入关键词就能生成卡通贴纸

高通推出AI Hub，方便开发者在设备上访问和下载AI模型

【AiBase提要:】 🚀 AI Hub库中有超过75个生成式AI模型，包括热门模型Whisper、OpenAI的自动语音识别系统和Stable Diffusion。 🔒 通过优化模型提高设备性能和隐私保护，开发者能快速、可靠、私密地集成预优化的AI模型到应用程序中。 📱 高通AI Hub简化了将AI模型直接下载到测试设备上的过程，为开发者提供更好的设备AI性能。 访问入口:https://top.aibase.com/tool/qualcomm-ai-hub

MyShell AI开发高质量语音合成工具MeloTTS 支持中英混合发音

【AiBase提要:】 ⭐️ 多语言支持: MeloTTS支持英语、西班牙语、法语、中文、日语和韩语等多种语言。 ⭐️ 中英混合发音: 特别针对中文，支持中英混合发音，适用于处理包含英文单词的中文文本。 ⭐️ 实时CPU推理: 在CPU上实现实时语音合成，提供便捷和高效的体验。 项目地址:https://top.aibase.com/tool/melotts

📰🤖📢AI新鲜事

AI画出奥特曼被判侵权!全球首例生成式AI服务侵权生效判决

【AiBase提要:】 🤖 广州互联网法院判决生成式AI服务侵犯他人著作权案生效。 📄 法院认定AI生成侵犯著作权，被告需赔偿10000元。 🔍 北京互联网法院审结AI著作权纠纷案，为司法实践提供参考。

英伟达成立最壕AI实验室 专攻具身智能研究

【AiBase提要:】 ⭐ 英伟达成立通用具身智能体研究小组，专注于发展具备理解、推理和与物理世界互动能力的智能系统。 ⭐ 该实验室旨在打造能在虚拟和现实世界中学习行动的智能系统。 ⭐ 英伟达此前在具身智能领域的研究成果包括GPT-4生成奖励函数、Voyager在《我的世界》中的应用等。

微软推出“AI访问原则”框架 消除与OpenAI合作阻碍竞争的形象

【AiBase提要:】 ⭐ 微软推出“AI访问原则”框架，指导公司运营AI数据中心基础设施。 ⭐ 框架包含11个要点，允许企业选择不同的AI产品，同时保护公司专有数据。 ⭐ 未来微软将人工智能开发作为重要业务领域，计划与企业和组织合作。

基于AI开发畅销书的自助出版平台Inkitt融资3700万美元

【AiBase提要:】 ⚔️ 战略: Inkitt利用人工智能和数据科学，构建多媒体帝国，成为21世纪的“迪士尼”。 📈 成功: 用户规模达3300万，全球销售排名第11，营收翻倍接近盈利。 📘 独创: Inkitt通过创新方式提供书籍，挑战阅读下滑趋势，出版畅销书成功率高。

汤姆猫:类似Sora的AI工具将有助公司低成本打造AI应用产品

【AiBase提要:】 🌟 海外子公司与OpenAI、Google、StabilityAI等合作，利用人工智能模型进行内容创作。 🌟 类似Sora的AI工具将帮助公司更高效、低成本地打造功能丰富、体验强大的AI应用产品与服务。 🌟 合作旨在提升内容生产效率，进一步扩展公司在AI领域的应用范围。

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