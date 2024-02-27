每日AI：爆打Sora?谷歌发布世界模型Genie；AI画出奥特曼被判侵权；Mistral Large模型正式发布；OpenAI 秘密项目 Feather曝光

欢迎来到【每日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
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🤖📱💼AI应用
爆打Sora?谷歌发布基础世界模型Genie
【AiBase提要:】
⭐ Genie拥有110亿参数，生成可交互虚拟世界
⭐ Genie学习控制无需动作标签，培养创作者
⭐ Genie是通用方法，可应用于多领域，无需额外知识
Mistral正式发布Mistral Large模型 性能仅次于GPT-4
【AiBase提要:】
⭐ MistralLarge在基准测试中仅次于GPT-4，具备顶级推理能力。
⭐ 新模型支持多语言推理任务，包括文本理解、转换和代码生成。
⭐ 支持在LaPlateforme、Azure和私有部署。
OpenAI 秘密项目 Feather曝光:简化 AI 应用开发
【AiBase提要:】
🔍 网友曝光OpenAI秘密项目Feather的应用页面。
🔍 OpenAI可能正在为Feather的正式发布做准备。
🔍 OpenAI与Scale AI合作，让开发人员能够定制AI模型。
Runway运动笔刷更新:新增类似PS对象选择功能
【AiBase提要:】
⭐ 自动分割并选中区域，类似PS对象选择功能
🎨 提高用户体验便捷性，多种主题控制运动效果
⭐ 在运动笔刷界面打开Auto-detect-area开关可体验
傻瓜式操作!开源贴纸制作工具StickerBaker 输入关键词就能生成卡通贴纸
【AiBase提要:】
⭐ 利用人工智能技术制作各种有趣的贴纸
⭐ 支持批量制作多样化贴纸，增添聊天分享乐趣
⭐ 中文界面，满足个人团队创意需求
高通推出AI Hub，方便开发者在设备上访问和下载AI模型
【AiBase提要:】
🚀 AI Hub库中有超过75个生成式AI模型，包括热门模型Whisper、OpenAI的自动语音识别系统和Stable Diffusion。
🔒 通过优化模型提高设备性能和隐私保护，开发者能快速、可靠、私密地集成预优化的AI模型到应用程序中。
📱 高通AI Hub简化了将AI模型直接下载到测试设备上的过程，为开发者提供更好的设备AI性能。
访问入口:https://top.aibase.com/tool/qualcomm-ai-hub
MyShell AI开发高质量语音合成工具MeloTTS 支持中英混合发音
【AiBase提要:】
⭐️ 多语言支持: MeloTTS支持英语、西班牙语、法语、中文、日语和韩语等多种语言。
⭐️ 中英混合发音: 特别针对中文，支持中英混合发音，适用于处理包含英文单词的中文文本。
⭐️ 实时CPU推理: 在CPU上实现实时语音合成，提供便捷和高效的体验。
项目地址:https://top.aibase.com/tool/melotts
📰🤖📢AI新鲜事
AI画出奥特曼被判侵权!全球首例生成式AI服务侵权生效判决
【AiBase提要:】
🤖 广州互联网法院判决生成式AI服务侵犯他人著作权案生效。
📄 法院认定AI生成侵犯著作权，被告需赔偿10000元。
🔍 北京互联网法院审结AI著作权纠纷案，为司法实践提供参考。
英伟达成立最壕AI实验室 专攻具身智能研究
【AiBase提要:】
⭐ 英伟达成立通用具身智能体研究小组，专注于发展具备理解、推理和与物理世界互动能力的智能系统。
⭐ 该实验室旨在打造能在虚拟和现实世界中学习行动的智能系统。
⭐ 英伟达此前在具身智能领域的研究成果包括GPT-4生成奖励函数、Voyager在《我的世界》中的应用等。
微软推出“AI访问原则”框架 消除与OpenAI合作阻碍竞争的形象
【AiBase提要:】
⭐ 微软推出“AI访问原则”框架，指导公司运营AI数据中心基础设施。
⭐ 框架包含11个要点，允许企业选择不同的AI产品，同时保护公司专有数据。
⭐ 未来微软将人工智能开发作为重要业务领域，计划与企业和组织合作。
基于AI开发畅销书的自助出版平台Inkitt融资3700万美元
【AiBase提要:】
⚔️ 战略: Inkitt利用人工智能和数据科学，构建多媒体帝国，成为21世纪的“迪士尼”。
📈 成功: 用户规模达3300万，全球销售排名第11，营收翻倍接近盈利。
📘 独创: Inkitt通过创新方式提供书籍，挑战阅读下滑趋势，出版畅销书成功率高。
汤姆猫:类似Sora的AI工具将有助公司低成本打造AI应用产品
【AiBase提要:】
🌟 海外子公司与OpenAI、Google、StabilityAI等合作，利用人工智能模型进行内容创作。
🌟 类似Sora的AI工具将帮助公司更高效、低成本地打造功能丰富、体验强大的AI应用产品与服务。
🌟 合作旨在提升内容生产效率，进一步扩展公司在AI领域的应用范围。
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