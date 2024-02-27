谷歌发布基础世界模型Genie：11B参数，单张图生成可交互的虚拟世界

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:谷歌最新发布了基础世界模型Genie，这一模型拥有110亿参数，能够生成可交互的虚拟世界。Genie的出现让人们看到了人工智能在虚拟世界的无限可能性。Genie可以在没有动作标签的情况下学习控制，这为未来的虚拟世界创作者提供了全新的创作方式。谷歌认为Genie是实现通用智能体的基石之作，通过在新生成的世界中接受训练，未来的AI智能体可以获得更广阔的发展空间。

项目地址：https://top.aibase.com/tool/genieai

Genie的发布对游戏、设计、XR、机器人行业等领域都具有颠覆性意义。通过Genie，谷歌展示了一种通用方法，可以应用于多个领域，无需额外的领域知识。此外，Genie还可以在没有动作标签的情况下学习控制，为AI技术的发展带来了新的可能性。这项技术的发布引发了人们对谷歌再次领导AI技术的讨论。

谷歌表示，Genie的潜在动作可以转移到真实的人类设计的环境中，这为机器人领域的发展提供了新的思路和方法。通过Genie，未来的机器人可以得到更全面和深入的训练，打造通用化的具身智能。Genie的应用范围广泛，不仅限于2D Platformer游戏和机器人视频，还可以扩展到更大的互联网数据集。

Genie的发布引起了广泛的关注和讨论，其技术细节已在论文《Genie: Generative Interactive Environments》中公布。该论文中介绍了Genie的架构和关键组件，以及实验结果和模型性能的讨论。Genie的发布标志着谷歌在虚拟世界领域又迈出了重要一步，为未来的人工智能技术发展指明了新的方向。Genie的出现将进一步推动虚拟世界的发展，为人类带来更多惊喜和可能性。

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