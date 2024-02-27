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Canalys预测：2024年全球云服务支出将增长20% 加大对的AI投资

2024-02-27 09:21 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📈2023年第四季度全球云基础设施服务支出同比增长19%，达到781亿美元，较上年增加123亿美元。

2. 🌐 云服务市场竞争激烈，前三名厂商为AWS、微软Azure和谷歌云，共占总支出的66%。

3. 🤖 头部云厂商加大对生成式AI的投资，预计2024年全球云基础设施服务支出将增长20%。

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:2023年第四季度，全球云基础设施服务支出同比增长19%，达到781亿美元，较上年同期增加123亿美元。全年总支出从2022年的2，471亿美元增至2，904亿美元，增长18%。企业IT优化对云服务市场的影响逐渐减弱，越来越多企业扩大与头部云厂商的消费合同协议，满足日益增长的需求。同时，云迁移工作重新加快，新需求激增，尤其是在AI应用的广泛采用。

Canalys预计，2024年全球云基础设施服务支出将增长20%，相较于2023年的18%有所提升。在2023年第四季度，排名前三的云厂商为亚马逊云科技（AWS）、微软Azure和谷歌云，共同增长21%，占据总支出的66%。微软Azure和谷歌云在该季度的收入增长强劲，同比均超过25%。微软以30%的增长率超越市场，继续缩小与AWS之间的市场份额差距。尽管AWS的增长率有所提升，但同比增长13%仍落后于微软Azure和谷歌云。

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亚马逊云科技（AWS）在2023年第四季度引领云基础设施服务市场，占总支出的31%。AWS在几个季度的增长放缓后，发展势头略有回升，收入同比增长13%。截至2023年第四季度，AWS的积压订单达到1557亿美元，同比增长超过450亿美元。预计AWS的增长趋势将持续到2024年。

微软Azure在2023年第四季度的市场份额增至26%，较2022年同期的23%有所增长。AI应用的激增推动了Azure的收入同比增长30%。Azure在该季度扩大了对OpenAI最新模型的支持，并提供了微调能力。

谷歌云是第三大云厂商，同比增长26%，占2023年第四季度市场份额的10%。在AI需求的推动下，谷歌云开始新的增长轨迹。截至2023年12月31日，谷歌云累计积压收入741亿美元，高于2022年底的643亿美元。谷歌希望其AI模型"Gemini"能将其推升到AI行业的前沿。仅在推出"Gemini"两个月后，谷歌于2024年2月宣布其迭代版本"Gemini1.5"，主要面向开发者和企业用户，并计划在不久后面向更广泛的消费者推出。谷歌云一直注重扩大渠道合作，以推动增长。自2022年以来，与合作伙伴共同促成的销售协议数量增加了三倍。

以上数据表明，2024年全球云服务市场将迎来更大的增长，各大厂商将竞相加大对AI的投资，争取在市场份额中取得更大的优势。

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