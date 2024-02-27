微软推出“AI访问原则”框架 消除与OpenAI合作阻碍竞争的形象

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:在与法国大语言模型初创公司Mistral AI的投资和合作伙伴关系之后，微软今日宣布推出了名为“AI访问原则”的全新框架，旨在指导公司如何运营其AI数据中心基础设施及其他重要AI资产。

该框架包含了11个要点，涵盖了诸如应用程序商店的构建和运营等领域。这些要点允许企业选择不同的法学硕士和其他人工智能产品，同时承诺将公司的专有数据排除在培训模型之外。此外，微软还承诺允许客户更换云提供商或云中的服务，同时重点关注构建网络安全和以无害环境的方式建设数据中心和其他基础设施，以及教育投资。

微软总裁兼副主席布拉德·史密斯在巴塞罗那举行的世界移动大会上宣布了这一框架。这一举措发布之际，微软因其对OpenAI的130亿美元投资而受到越来越严格的监管审查。该投资使微软持有这家人工智能服务领域领先公司49%的股份。欧洲竞争监管机构表示，他们正在评估这一投资是否违反反垄断规则。

史密斯指出，这些原则旨在明确第三方如何使用微软的平台和服务来开发人工智能产品。微软希望在未来几年将人工智能开发作为一个关键的业务领域和企业服务，并计划与运营商以及来自世界移动大会的企业和组织合作。

需要明确的是，这些“AI访问原则”并非具有约束力的规则，也没有关于如何验证或跟踪任何承诺的细节。然而，它们作为公开声明，如果公众、微软的竞争对手和尖锐的监管机构认为微软未能达到标准，他们可以将其用作参考点。

史密斯在演讲中补充道:“事实上，截至今天，我们的数据中心运行着近1600个模型，其中1500个是开源模型，展示了我们作为一家公司如何......专注于专有和开源模型，大大小小的公司。”

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