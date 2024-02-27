微软与Mistral AI达成技术合作，加速模型训练和开发

**划重点:** 1. 🚀 微软将通过 Azure 云服务为 Mistral AI 提供基础 AI 算力，加速模型训练和开发。 2. 🌐 微软通过 Azure 云服务向客户提供 Mistral AI 的基础大模型，丰富选择，包括最新旗舰大模型 Mistral Large。 3. 👥 合作开发大模型，提供部署、微调等服务，加强 Mistral AI 在大模型领域的竞争力。

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:微软宣布与开源大模型平台 Mistral AI 达成技术合作，着眼于加强人工智能与大语言模型（LLM）领域的合作。

合作的三个重点包括:微软将通过 Azure 云服务为 Mistral AI 提供基础 AI 算力，助力其加速模型训练和开发。同时，微软将通过 Azure 云服务向客户提供 Mistral AI 的基础大模型，为用户提供更多选择，不仅包括 OpenAI 的 GPT 系列模型，还包括 Mistral AI 最新发布的旗舰大模型 Mistral Large。这一合作将为客户提供全面的服务，包括部署、微调等。

Mistral AI，作为 OpenAI 的竞争对手，同时在开源大模型领域具有领导地位，于2023年仅融资达4.9亿欧元。最新发布的 Mistral Large 在主流测试平台中表现优异，仅次于 GPT-4。支持32K 上下文，涵盖英语、法语、西班牙语、德语等多种语言，在数学、推理、编码等方面性能卓越。该模型目前可在微软的 Azure 云服务上获取。

除了大模型合作，Mistral AI 还基于最新的 Large 模型开发了一款名为 Le Chat 的助手，处于测试阶段，支持生成文本、代码，进行数学推理等多项任务。Mistral AI 创立于2023年，三位联合创始人在大模型领域拥有丰富经验，曾在 Facebook 母公司 Meta Platforms 和谷歌的 AI 研究实验室 DeepMind 工作。他们的项目 LLaMA 是开源领域中影响力最大的项目之一，衍生出多个开源项目，如 Alpaca、Guanaco、LuoTuo、Vicuna、Koala 等。

Mistral AI 早前推出的 Mistral7B 是最强开源大语言模型之一，性能在各项基准测试中均优于 Llama213B，甚至在多数测试上超越或与 Llama134B 相当。此次与微软的技术合作将进一步巩固 Mistral AI 在大模型领域的领先地位，为用户提供更丰富的选择和优质的服务。

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