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英伟达市值超越俄罗斯GDP 逼近2万亿美元

2024-02-27 08:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月27日 消息:随着科技行业的蓬勃发展，英伟达以其领先的AI芯片技术成为了市场的新宠。

截至昨日收盘，英伟达市值逼近2万亿美元，达1.98万亿美元。令人震惊的是，这一数字已经超过了世界上除11个国家以外的所有国家的GDP，其中包括俄罗斯、韩国和澳大利亚等经济大国。

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尽管将一家公司的市值与一个国家的GDP进行比较并不完全准确，因为GDP衡量的是一个国家的整体经济产出，而市值则代表了一家公司所有股票的总价值。然而，这一比较仍然凸显了英伟达在全球经济中的重要地位。

英伟达的市值飙升主要得益于AI技术的热潮。随着人工智能的快速发展，英伟达的AI芯片在市场上供不应求。过去12个月里，英伟达的股价飙升了超过200%，展现了其强大的增长势头。

在最近的财报中，英伟达表示，预计市场对其产品的需求将持续增长。这一乐观预期推动了英伟达市值在上周四骤增2770亿美元，创下了美国股市历史上最大的单日估值涨幅。

目前，全球市值达到2万亿美元的公司寥寥无几，其中包括苹果和微软等科技巨头。而英伟达凭借其在AI领域的卓越表现，已经跻身华尔街前三大公司之列，仅次于微软和苹果。

随着AI技术的不断进步和市场需求的持续增长，英伟达有望继续保持其领先地位，并为全球经济的发展做出重要贡献。

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