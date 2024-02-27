华为发布通信行业大模型 推动网络生产力提升

站长之家(ChinaZ.com) 2月27日 消息:在巴塞罗那盛大举行的2024世界移动通信大会（MWC2024）上，华为成为焦点。该公司不仅展示了其5G-A全系列产品与解决方案，还首次发布了通信行业的大模型。

据华为官方介绍，这款大模型针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶智能化目标而设计。它能够提供基于角色和基于场景的智能化应用，旨在帮助运营商提升员工能力、增强用户满意度，并全面推动网络生产力的提升。

华为强调，2024年是5G-A商用的元年，他们将与全球运营商共同探索向5G-A时代的演进路径。此次发布的通信大模型不仅是华为在通信和人工智能领域的重大突破，更被视为全球通信行业发展的重要里程碑。

在大会期间，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌亲自发布了这款通信大模型。他表示，该模型将提供关键的智能化技术能力，为业务创新与运营运维带来显著的提升，从而实现5G-A时代的智能化目标。杨超斌还提到，“华为通信大模型充分发挥了智能化技术的优势，提供了基于角色的Copilots和基于场景的Agents两类应用能力，这将全面提升网络生产力。”

随着5G-A时代的到来，华为正积极与全球合作伙伴共同探索智能化转型的新路径，以期在通信领域实现更大的突破和影响。

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