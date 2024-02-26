划重点: ⭐️ 男子使用 AI 聊天机器人 ChatGPT 编写虚假投诉，骗取麦当劳免费餐点 ⭐️ 骗局步骤包括在麦当劳寻找废弃收据，并通过 ChatGPT 撰写投诉 ⭐️ 许多人对此骗局表示不满，担心餐厅因此受到负面影响

站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:一位播客主持人解释了他如何利用 ChatGPT 骗取了麦当劳的免费餐点。All Things The Podcast 的联合主持人 Gage 利用这个 AI 聊天机器人编写了虚假投诉。他说，仅仅通过一张收据的调查，他就收到了高达四份免费餐券。

据这位播客透露，骗取免费餐点的第一步是在麦当劳店内找到被丢弃的收据。然后，你需要在调查表上选中 “非常不满意” 的选项。接着，使用 ChatGPT 撰写一份虚假投诉。“你只需输入类似于‘写出我在麦当劳遇到糟糕体验的一次，当时我点了一个巨无霸。让它不超过1200个字符。’ 复制粘贴。通常情况下都会很糟糕，” 他说道。

Gage 继续补充说，他仅通过一次收据调查就收到了高达四份麦当劳免费餐券。尽管他声称没有人因这种有争议的骗局受到伤害，但许多评论视频的人对此表示了强烈反对。许多人对麦当劳店面接连收到负面评价表示担忧。“

‘这不会伤害任何人。’ 当麦当劳关闭那家分店，因为它收到了成千上万条糟糕评价时，就会伤害到人们了，因为有人太吝啬而不肯买个汉堡包，” 一位评论者指出。

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