Google 预计其更先进的大语言模型将在明年登陆 Android 手机

划重点: ⭐️ 谷歌预计其先进的大型语言模型将在明年开始进入 Android 设备。 ⭐️ Gemini 大型语言模型将直接嵌入智能手机，无需连接互联网。 ⭐️ 智能手机制造商正在投资人工智能，但分析师认为未来几年不太可能出现超级周期。

站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:谷歌对其更先进的人工智能模型在智能手机上应用的前景感到乐观。该互联网巨头预计，与由微软支持的 OpenAI 推出的最强大 GPT-4AI 模型竞争的目前可用的 Gemini 大型语言模型（LLM），将从明年开始嵌入设备中。

谷歌已经推出了 Gemini Nano，这是公司最有效的 “设备上” 人工智能模型，在其 Pixel 设备以及所有其他兼容的 Android 设备上都可用。负责谷歌 Pixel 部门产品管理的副总裁 Brian Rakowski 表示，他预计公司目前仅通过互联网连接到远程数据中心的最先进大型语言模型将在明年开始直接登陆智能手机。大型语言模型是能够以类似人类的方式理解和生成语言的人工智能模型。Gemini Ultra 是谷歌的顶级 LLM，拥有惊人的1.56万亿参数。与之相比，OpenAI 的 GPT-4由1.76万亿参数组成。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

智能手机制造商一直梦想着由人工智能驱动的 “超级周期”，经历了销售放缓的几年后，他们希望行业能够迎来复苏。2023年，智能手机销量下降至11.6亿部，为十年来单位出货量的最低点。分析师表示，在未来几年内不太可能出现超级周期，因为市场上新颖功能和创新方面的内容不足，无法说服持有老旧智能手机的人们进行升级。

尽管如此，越来越多的智能手机制造商正在对人工智能进行大规模投资，希望能够在移动技术领域带来更多激动人心的事情。像 Humane、Rabbit 和中国的魅族等公司正在押注于未来的智能手机将不再像传统智能手机那样，而是会更小更紧凑，我们可以通过语音激活与之交互，就像随身携带的亚马逊 Echo 音箱一样。

谷歌一直在对人工智能进行重大投资，以期在竞争对手（如 OpenAI）面前获得优势，OpenAI 是背后支持 ChatGPT 的微软公司。谷歌最近宣布对其 ChatGPT 替代品 Bard 进行了重大品牌改造，包括全新的应用程序和订阅选项。Bard 改名为 Gemini，与支持聊天机器人的一套 AI 模型同名。谷歌已经开始研发将更多任务交给用户代办的 AI 代理，其中包括在 Google 搜索中。同样，从微软到亚马逊等科技巨头的首席执行官都强调了他们致力于构建 AI 代理作为生产工具的承诺。

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