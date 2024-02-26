报告称：这些大公司正在使用人工智能来监测员工的在线聊天

划重点: 1. 🔍 "Aware"软件通过扫描Slack和Microsoft Teams等平台，检测关键词以发现员工不满和安全问题。 2. 🏢 Walmart、Delta、T-Mobile、Chevron、Starbucks等公司据称使用"Aware"监测软件，欧洲公司Nestle和AstraZeneca也参与。 3. 🤔 员工对AI干预工作通讯的担忧日益增加，一些人认为是侵犯隐私，而另一些人则接受监测实践。

站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:在远程工作时代，传统的办公室水龙头聊天已经转移到在线平台上。然而，近期的报道引发了对人工智能（AI）可能扫描这些数字对话的担忧。

据报道，包括Walmart、Delta、T-Mobile、Chevron和Starbucks在内的公司已经实施了来自初创公司"Aware"的监控软件，用于监督员工在消息应用程序上的讨论。欧洲公司Nestle和AstraZeneca也被提及加入了这一趋势。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

"Aware"创建的软件检查诸如Slack和Microsoft Teams之类的平台，以寻找表明员工不满和可能存在安全问题的关键词。据该公司称，它已经评估了大量的数据，分析了来自300多万员工的高达200亿条个体消息，据CNBC报道。

"Aware"的首席执行官Jeff Schumann解释说，他们的AI帮助公司实时了解员工情绪，避免了需要进行年度调查的必要性。"Aware"的分析产品中的匿名数据使公司能够看到不同员工群体对变化或活动的反应。AI还可以识别各种行为，如欺凌和骚扰。重要的是，分析工具不会标记个别员工的姓名，但在极端威胁情况下，可以使用另一种工具来实现。Walmart、T-Mobile、Chevron和Starbucks使用Aware的技术进行治理、风险和合规性，占该公司业务的80%。

关于AI侵入工作通讯的担忧在FOX Business的Lydia Hu进行的采访中显而易见。一些人表达了不适感，认为这是对隐私的隐秘侵犯，而其他人则批评了AI系统的可靠性。一位受访者表示:“我会觉得，我不知道，他们只是想从我这里得到什么，让我陷入麻烦之中。我不知道，这会很阴险。”另一位员工对此持怀疑态度，分享说:“我亲眼见过AI的使用，它是如此有缺陷和混乱，以至于我认为这不会是任何人时间或金钱的有用投资。这并不真正促使一种值得信任的商业氛围。”

另一方面，一些受访者对监控实践表现出较少关切，接受了这种做法。一位受访者根据Fox Business的报道表示:“我觉得我没问题，因为我非常注意我在公司时间、公司财产上所做的任何事情。”

从AstraZeneca发言人的说法来看，该公司使用了Aware的eDiscovery产品，但并未使用分析来监测情感或毒性。另一方面，Delta告诉CNBC，他们同时利用Aware的分析和eDiscovery工具来追踪趋势和情感，并收集员工和利益相关者的反馈。Delta还利用这些工具在其社交媒体平台上保留法定记录保留。

随着越来越多的公司接受“随时随地工作”的模式，对AI监控的担忧继续增长。像Slack和Microsoft Teams这样的流行通讯平台，被超过100，000个组织使用，拥有数百万的月度用户，成为AI审查的焦点。

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