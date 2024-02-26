理想汽车发布2023年Q4财报：全年营收1238亿元 同比增长173.5%

站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:理想汽车近日发布了其2023年第四季度及全年的财报。

报告显示，理想汽车凭借规模的扩大和经营效率的持续提升，在报告期内取得了历史性的财务成绩。全年实现营收1238.5亿元，同比增长173.5%，成为中国第一家年营收突破千亿元的新势力车企。同时，全年交付量达到376，030辆，同比增长182.2%，在中国造车新势力中位居第一。

在第四季度，理想汽车的营收达到了417.3亿元，同比增长136.4%。季度交付量为131，805辆，20万以上新能源市场的市占率达到了16%，位居中国汽车品牌首位。此外，理想汽车在该季度的净利润为57.5亿元，毛利率为23.5%，自由现金流为146.4亿元，展现了强劲的盈利能力。

展望未来，理想汽车对2024年第一季度的业绩展望也充满信心。预计实现交付量10万至10.3万辆，同比增长90.2%至95.9%;营收实现312.5亿元至321.9亿元，同比增长66.3%至71.3%。

此外，理想汽车在销售渠道建设方面也取得了显著成就。截止2023年底，理想汽车在全国拥有467家零售中心，覆盖140个城市，成为中国最大的汽车直营体系。

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