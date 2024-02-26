3月4日发布！Redmi G Pro 2024首搭狂暴引擎PC版

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:Redmi G Pro2024即将在3月4日正式亮相，这款新品将通过小米首次尝试的抖音直播形式与公众见面。

卢伟冰表示，Redmi G Pro2024被定位为电竞旗舰，小米集团为此集结了强大的研发团队，并倾注了大量的集团资源和技术能力，历经一年多的精心打造。其目标就是要在万元档游戏本市场中树立新的标杆。

值得关注的是，卢伟冰还透露，此次Redmi G Pro2024将首次将Redmi手机上的“狂暴引擎”技术引入PC领域，正式开启PC全局性能调校的新时代。这一创新技术有望使Redmi G Pro2024在万元档游戏本市场中挑战性能的天花板。

在“狂暴引擎PC版”的助力下，Redmi G Pro2024的整机性能释放高达210W，充分展现了其强大的性能实力。

据了解，Redmi G Pro2024在配置上也将非常出色，最高将采用i9-14900HX RTX4060的性能组合，以满足用户在游戏和创作方面的各种需求。

在散热方面，Redmi G Pro2024将配备液金和VC散热系统。其中，液金的导热效率是传统相变化材料的2.5倍，为整机提供了出色的散热效果。卢伟冰还表示，液金同样享受和整机一样的2年质保，让用户可以放心使用。

在生态方面，基于小米澎湃OS底层能力，Redmi G Pro2024拥有更好的跨端体验和Windows/Android生态融合体验，为用户提供了更为丰富和便捷的使用场景。

Redmi G Pro2024作为一款电竞旗舰笔记本，凭借其强大的性能、出色的散热和优秀的生态体验，有望在万元档游戏本市场中脱颖而出，成为新的性能标杆。

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