李书福为宗庆后写吊唁信：浙商的优秀代表

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:得知宗庆后先生逝世的消息后，众多业界企业家纷纷发文悼念，其中包括阿里巴巴的马云、小米的雷军等。作为同为浙江的企业家，吉利汽车的创始人兼董事长李书福更是亲笔撰写了一篇深情的怀念文章。

李书福在文中写道:“2024年2月25日10时30分，您的心脏停止了跳动，浙江大地上的风也似乎为您的离世而哀鸣。您不仅是改革开放时代的弄潮儿，更是民营企业创新创业的急先锋，是现代浙江商人的优秀代表。”

他继续回忆道:“我们曾多次共同研讨，为浙江民营经济的发展出谋划策。您在两会期间的提案总是充满智慧和远见，既体现了高度，也展现了深度。您为娃哈哈开创了一片新天地，也为整个中国食品饮料行业树立了标杆。”

李书福表示:“噩耗传来，我深感悲痛。浙江失去了一位商界领袖，娃哈哈失去了一位伟大的创始人。然而，我坚信您的智慧和英明将永远留在我们心中，娃哈哈也将在您的精神指引下继续繁荣发展。”

最后，他深情地写道:“安息吧，我的朋友宗庆后。您的精神将永远照耀着浙江商人的前行之路。”

宗庆后先生的离世让整个浙江商界感到震惊和悲痛。他的卓越贡献和非凡成就将永远铭记在人们心中。愿他在天堂安息，愿娃哈哈集团在未来继续书写辉煌篇章。

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