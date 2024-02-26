宗馥莉接任娃哈哈电商执行董事

据娃哈哈官方讣告，娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后同志，因病医治无效，于2024年2月25日10时30分逝世，享年79岁。回顾一生的成就，宗庆后曾这样说：这一生就创立了一个娃哈哈，一千个人的眼中会有一千个哈姆雷特，那么一千个人的眼中也会有一千个娃哈哈。但对我来说，娃哈哈只有一个，它是我的整个人生，所有的梦，一切的意义，价值、标签和符号。它是我在这个世界上，存在过的证明”。娃哈哈创业30年来，坚持不上市、不融资。据悉，娃哈哈在银行存了上百亿，足够多的现金流，是宗庆后应对市场风险的办法。上市就要给股东负责任。如果最?