Google Pay 将于2024年6月4日停用 用户将被迁移到 Google 钱包

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:Google 今天宣布，其数字钱包服务 Google Pay 将于2024年6月4日在除新加坡和印度以外的大多数地区停用。这意味着全球180多个国家和地区的 Google Pay 用户将需要转到 Google 钱包继续使用非接触式支付服务。

Google 表示，Google 钱包提供与 Google Pay 相同的支付功能，包括使用手机在商店、餐厅和公共交通工具进行非接触式支付。此外，Google 钱包还提供一些 Google Pay 没有的功能，例如存储交通卡、驾照和州身份证等数字证件。

Google 指出，在美国，Google 钱包的使用率是 Google Pay 的五倍，这意味着大多数美国用户已经完成了从 Google Pay 到 Google 钱包的过渡。

对于仍然使用 Google Pay 的用户，Google 建议他们在2024年6月4日之前完成迁移。在此日期之后，Google Pay 将停止服务，用户将无法再使用该应用程序进行支付。

要将 Google Pay 余额迁移到 Google 钱包，用户可以按照以下步骤操作:

打开 Google 钱包应用。 点击“设置”。 点击“转移余额”。 按照屏幕上的说明进行操作。

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