谷歌与Reddit达成6千万美元交易，共同推动AI培训计划

**划重点:** 1. 💼 Reddit与谷歌合作，签署了一份价值6千万美元的协议，允许谷歌利用Reddit用户生成的内容培训其人工智能模型。 2. 📈 这项交易被认为是Reddit为上市做准备的一部分，可能为其带来财务助益。 3. 🌐 此次合作引发了对人工智能公司如何使用和从用户生成内容中获利的担忧，同时涉及到了类似的数据许可交易趋势。

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:昨天（2月22日），Reddit宣布与谷歌达成合作，允许这家搜索引擎公司使用其用户生成的内容来训练其人工智能模型。据路透社报道，这项合作被估价为每年6千万美元，有望为Reddit在上市前提供财务助益。

这家社交新闻聚合平台和在线论坛正准备在三月份上市，早些时候曾向潜在投资者透露了今年早些时候与一家“大型人工智能公司”签署的协议，但并未透露交易方的身份。这一消息由彭博社报道。然而，该交易也引发了对人工智能公司如何使用和从用户生成内容中获利的担忧。尽管平台可以与人工智能开发者签署数千万美元的交易，但创造这些内容的用户并未分享利润。截至发布前，Reddit和谷歌均未对此次报道的交易发表评论。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

去年四月，Reddit宣布将开始对使用其数据进行人工智能训练但不返还“任何价值”的公司进行更改。Reddit首席执行官Steve Huffman表示，平台内容的未经授权使用是“我们面临的问题之一”。Reddit宣布对其API进行了更改，将其数据置于付费墙后，并表示“需要额外功能、更高使用限制和更广泛使用权”的第三方将不得不遵守这些变化。当时，该网站的志愿版主们对此举表示抗议，称这一决定将针对使用他们用于监控Reddit社区的工具的较小开发商。

据报道，Reddit去年的营收超过了8亿美元，较2022年增长了20%。据悉，Reddit已经被建议在其首次公开募股（IPO）中寻求至少50亿美元的估值。而在2021年9月，路透社报道称Reddit正在寻找投资银行家和律师为公司的IPO提供建议。

这次与谷歌的交易是一系列人工智能公司寻找内容许可交易的最新案例，用于训练其人工智能模型。去年12月，ChatGPT的制造商OpenAI与德国出版商Axel Springer SE达成协议，价值数千万欧元，用于使用其网站上的新闻文章，包括Politico和Business Insider，来训练其人工智能模型。OpenAI还于去年7月与美联社达成协议，使用其新闻档案。

这一合作引发了对人工智能公司如何使用和从用户生成内容中获利的担忧，同时也突显了这一趋势在数据许可交易领域的不断发展。

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