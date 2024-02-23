AI网站生成器10web计划将AI建站引入WordPress

划重点 1. 🚀10web通过整合Llama2、GPT-4和Stable Diffusion等生成AI模型，致力于提高WordPress网站建设的易用性。 2. 💰 公司以每个网站或流量收费的方式实现盈利，计划引入支付系统，让用户从中收费，并从中抽取佣金。 3. 📈 基于亚美尼亚丰富而廉价的工程师人才，10web正取得成功，并计划在未来一年内实现2500万美元的年度重复收入。

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:位于亚美尼亚科技公司10web正致力于将人工智能应用于WordPress网站建设，通过整合Llama2、GPT-4和Stable Diffusion等生成AI模型，力图提高WordPress网站建设的易用性。相较于Wix和Squarespace等闭源解决方案，WordPress作为一款开源内容管理系统，对于初学者来说常常难以使用，需要更高级的网页设计技能，并且不提供托管服务，用户需要处理更多的后端任务。

根据w3techs的估计，WordPress仍然占据着互联网上40%的网站，得益于其丰富的定制选项。为了提高WordPress的易用性，10web的工程团队在亚美尼亚的首都耶烈万，整合了Llama2、GPT-4和Stable Diffusion等生成AI模型到其站点构建平台中。然而，这一工具的开发需要巨大的努力，因为“从架构上来说，为WordPress构建一个平台并不容易”，如10web的联合创始人Arto Minasyan所言。

Minasyan相信，专注于解决WordPress的易用性问题最终会取得成功，因为其开源社区庞大，拥有两百万开发人员。成立于2017年的10web目前运营良好，约有20，000名用户为付费客户，总共已生成了150万个站点。

该公司有两种盈利方式:按网站或按流量收费。未来，10web计划引入支付系统，允许用户向其客户收费，并从中抽取佣金。目前，公司每年创造500万美元的年度重复收入，创始人Minasyan表示预计到明年底将达到2500万美元。

该公司的成功部分归因于其在亚美尼亚的有利位置，享有丰富而廉价的工程师人才。Minasyan指出:“在亚美尼亚，我们可以以大约美国价格四倍便宜的价格获得AI人才。”与此同时，亚美尼亚的首都科技中心已经孕育出该国的第一个独角兽Picsart，为其他初创公司提供了可借鉴的经验。

鉴于亚美尼亚经济相对较小，其企业家们一直在海外冒险，尤其是瞄准美国市场。这些公司在亚美尼亚雇佣工程师以利用本地的技术人才，同时在美国雇佣营销和业务发展人员。10web的70人团队也采取了类似的战略。对于筹款而言，在美国设立存在对其有利的一面。

Minasyan表示:“99%的亚美尼亚初创公司都瞄准美国市场。如果你想筹集不到100万美元，你可以从亚美尼亚的风险投资者那里获得资金，但如果你想筹集几百万美元用于种子轮融资，或者筹集数千万美元用于A轮融资，你就需要去美国。”

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