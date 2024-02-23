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从1万亿到2万亿只用了8个月！英伟达市值已突破2万亿美元

2024-02-23 17:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:英伟达在美股盘前交易中涨幅超过2%，股价冲破800美元大关，市值更是跃升至2万亿美元。这一里程碑式的增长仅用时八个月，打破了微软2年零六个月和苹果约两年的记录。

英伟达最近公布的2024财年第四季度财报显示，公司营收高达221亿美元，同比增长了惊人的265%，环比增长22%。这一业绩超过了分析师预期的204.1亿美元。

同时，公司的净利润也实现了显著增长。按照美国通用会计准则（GAAP），归属于普通股股东的净利润为每股4.93美元，同比增长765%，环比增长33%。按非美国通用会计准则(Non-GAAP)计算，归属于普通股股东的净利润为每股5.16美元，同比增长486%，环比增长28%。

英伟达

从全年来看，英伟达在2024财年的营收达到了609亿美元，同比增长126%。按GAAP计算，归属于普通股股东的净利润为每股11.93美元，同比增长586%;按非美国通用会计准则计算，归属于普通股股东的净利润为每股12.96美元，同比增长288%。

英伟达对未来的发展充满信心。公司预计2025财年第一财季的营收将达到240亿美元，上下浮动2%。这表明，英伟达对未来的增长持乐观态度。

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“加速计算和生成式AI已经进入拐点，全球范围内来自各个公司、行业和国家的需求激增。我们的数据中心平台受到多元化驱动力的强劲支撑，包括大型云服务提供商、GPU专业厂商、企业软件和消费者互联网公司等。此外，以汽车、金融服务和医疗保健为首的垂直行业也达到了数十亿美元的规模。”

黄仁勋还强调，NVIDIA RTX系列已成为一个庞大的PC平台，拥有1亿游戏玩家和创作者，适用于生成式AI应用。他预计未来一年将迎来重大的新产品周期，带来杰出的创新，推动行业向前发展。

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