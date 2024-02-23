奥尔特曼将成Reddit IPO赢家之一，其持股价值或达4.35亿美元

划重点: - 💰 萨姆・奥尔特曼可能是 Reddit 首次公开股票发行中最大的赢家之一，拥有8.7% 的股份，估值高达5亿美元。 - 🚀 奥尔特曼是开放 AI 的首席执行官，OpenAI 的估值约为860亿美元，是当前生成式 AI 热潮的推动者。 - 🤝 奥尔特曼与 Reddit 的关系可追溯至2014年，曾担任董事，并通过多轮投资持有庞大股份。

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:萨姆・奥尔特曼，OpenAI 的首席执行官，可能是 Reddit 首次公开股票发行中最大的赢家之一。

根据 Reddit 周四发布的 IPO 招股说明书，奥尔特曼是这家在线讨论网站的第三大股东，持有8.7% 的股份。虽然招股书没有明确说明 Reddit 将以何种价格出售股份，彭博社报道称，公司希望估值至少为50亿美元。这将使奥尔特曼的股份价值约为4.35亿美元，包括78.9万股 A 类股和1140万股超级投票 B 类股。

奥尔特曼目前是 ChatGPT 制造商 OpenAI 的首席执行官，OpenAI 引发了当前生成式 AI 的热潮，目前估值约为860亿美元。

奥尔特曼与 Reddit 的关系可以追溯至至少2014年，当时他在该公司的 B 轮融资中进行了投资。据 Business Insider 报道，他还参与了2017年7月的 Reddit C 轮融资，当时该公司估值为18亿美元。据 Axios 报道，奥尔特曼还担任 Reddit 董事会董事长达7年之久，直至2022年。在此期间，Reddit 经历了许多内部动荡，不断更换首席执行官，包括 Yishan Wong 和 Ellen Pao。奥尔特曼本人在2014年曾短暂担任 Reddit 的首席执行官，接替 Wong 辞职，任职仅8天。

除了奥尔特曼外，Reddit 的其他大股东还包括 Advance Magazine Publishers 的联合总裁史蒂文・纽豪斯，后者持有30.1% 的股份，以及中国科技公司腾讯，持有11% 的股份。Reddit 的联合创始人兼首席执行官史蒂夫・哈夫曼持有公司3.3% 的股份，尽管 Advance Magazine 的股份受到他的投票代理的限制。

Reddit 成立于2005年，拥有7600万日活跃用户，去年实现了8.04亿美元的营收，同比增长21%。

Reddit 的 IPO 招股书受到投资者和其他科技公司的密切关注，因为股票发行已经有将近两年的干旱期。尽管投资者需求旺盛，但 Reddit 的亏损情况 —— 公司去年亏损达9080万美元 —— 可能影响华尔街对该股票的兴趣。

在其 IPO 招股书中，Reddit 吹嘘其与当前人工智能热潮的联系。“我们的内容对于人工智能（AI）尤为重要 — 它是许多领先的大型语言模型(LLMs)被训练的基础部分”，公司在文件中表示。此前，Reddit 和谷歌宣布了一项协议，根据彭博社的估计，价值每年6000万美元，允许这家科技巨头在 Reddit 的内容上进行人工智能技术的训练。

目前尚不清楚奥尔特曼的 OpenAI 是否与 Reddit 有类似的协议，尽管像《纽约时报》等出版商已经起诉 OpenAI 未经允许使用他们的数据。

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