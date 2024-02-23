华为P30、Mate 20等开启HarmonyOS 4公测招募

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:华为近日发布了一则令人振奋的消息，宣布其P30、Mate20等12款手机即日起开始HarmonyOS4的公测招募活动。这一举措意味着，即使是五年前发布的机型，也能够享受到最新操作系统的升级体验。

据了解，参与公测招募的机型包括华为P30、P30Pro、Mate20Pro、Mate20RS保时捷设计、nova5Pro、Mate20、Mate20X、Mate20X5G，以及荣耀20、荣耀20PRO、荣耀V20、荣耀Magic2等机型。这些手机用户现在可以通过“我的华为”或“服务”App首页的“升级尝鲜”功能进行报名申请，以便在公测期间体验HarmonyOS4的新功能。

值得一提的是，华为同时宣布了HUAWEI WATCH3、HUAWEI WATCH3Pro、HUAWEI WATCH3Pro new、HUAWEI WATCH GT3Pro （46mm）、HUAWEI WATCH GT3保时捷设计等智能手表设备也已经开始了HarmonyOS4正式版的升级。

在昨天的华为Pocket2发布会上，余承东还透露了更多关于HarmonyOS的信息。他表示，华为计划在秋天推出鸿蒙系统的大版本更新，届时将上线鸿蒙原生应用。余承东还强调，鸿蒙系统将保持常用常新的特性，下一个大版本更新将带来显著的升级和改进。

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