西雅图初创公司Finpilot筹集400万美元，利用生成式AI助力金融分析师进行研究

划重点: 1. 💡 西雅图初创公司Finpilot成功筹集400万美元，由Madrona领投，旨在推动其针对金融问题的"ChatGPT"软件。 2. 💼 该软件采用生成式人工智能，致力于协助金融分析师进行研究，提供智能问答支持。 3. 🌐 投资将用于加强技术开发，使ChatGPT能够更好地满足金融行业需求。

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:西雅图初创公司Finpilot宣布成功完成400万美元的投资轮，由Madrona领投。这一轮资金将主要用于推动其最新开发的“ChatGPT for financial questions”软件，该软件以生成式人工智能技术为核心，旨在协助金融分析师进行研究和解答金融问题。

Finpilot的这一投资轮标志着市场对其创新性技术的高度认可。公司的ChatGPT软件利用生成式人工智能，为金融专业人士提供了更高效的研究工具。相较于传统的金融分析软件，ChatGPT通过智能问答的方式，使用户能够更迅速地获取所需信息，提高了工作效率。

Madrona领投这一轮融资，表明了他们对Finpilot未来发展的信心。作为一家具有丰富投资经验的风险投资公司，Madrona的支持将为Finpilot提供更多资源，加速软件的技术迭代和市场推广。投资方相信，通过ChatGPT的不断优化，将能更好地服务于金融行业的专业人士。

Finpilot表示，这一轮融资的主要用途将包括技术团队的扩充和软件功能的不断升级。公司计划通过引入更多先进的自然语言处理技术，提升ChatGPT在金融领域的适用性和智能水平。同时，一部分资金也将用于市场推广，以扩大软件在金融行业的影响力。

Finpilot的成功融资不仅为公司未来的发展奠定了资金基础，更展现了市场对其生成式人工智能技术在金融领域的信心。ChatGPT的推出和不断优化，有望为金融专业人士提供更智能、高效的研究工具，助力他们更好地应对复杂多变的金融市场。

Finpilot产品亮点： 1. Finpilot 是金融分析师的 AI 辅助工具，能加速投资研究过程。 2. 可以搜索金融数据、分析公司、撰写报告和可视化数据，所有信息均来自可验证的来源。 3. 通过与 Finpilot 交谈，可以快速找到需要的信息，而不必浏览大量文件。 4. 节省每天数小时的时间，不再需要花时间筛查 SEC 文件、财报、演讲稿和网页。 5. 让 AI 处理重复的任务，让您可以专注于更重要的事情，如分析信息。 6. 可直接向 Finpilot 提问并获得直接答案，无需进行关键字搜索。 7. 可以比较不同公司，构建自己的公司比较集，可视化公司和时间段的趋势。 8. 所有答案和数据均链接到原始来源文件，可立即验证。 9. 可以与各种文档交谈，包括 SEC 文件、电话会议记录等，进行财务分析和撰写报告。 10. Finpilot 是金融分析师的 AI 助手，能够从数百个文档中综合信息，节省大量时间。 11. 利用先进的内部 AI 技术，Finpilot 能理解金融领域并解释财务文件，确保可追溯到原始来源的可靠答案。 产品入口：https://top.aibase.com/tool/finpilot

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