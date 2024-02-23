微信支付推出App Store充值优惠活动 新用户独享9折福利

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:微信支付近日宣布，自2月23日至3月3日，将举行一场针对App Store的充值优惠活动。此次活动为新老用户带来了不同程度的优惠，特别是新用户，将有机会享受到高达10%的充值优惠。

根据活动规则，所有在2024年2月23日10点前未曾在活动页面进行App Store充值的用户，都将被视为新用户。这类用户参与充值时，可以享受一次10%的充值优惠，相当于充值金额的9折。例如，充值100元即可优惠10元，最高可充值1000元，享受100元的优惠。相比之下，直接在苹果App Store内充值则没有这样的优惠。

而对于非新用户，即已在活动页面进行过App Store充值的用户，他们将享受一次5%的充值优惠。尽管优惠幅度较小，但依然是实实在在的福利。

此外，无论是新用户还是非新用户，充值后都可以通过分享给好友来获得额外的奖励。分享后，用户将有机会获得25元的充值礼包和随机游戏彩蛋礼包，数量有限，先到先得。

参与此次活动非常简单，iOS用户只需在微信的“我”的界面，进入“服务”入口，点击“Q币充值”，选择“App Store充值”即可开始充值。充值完成后，用户即可在App Store内购买各类应用、游戏、音乐，或升级iCloud空间等。

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