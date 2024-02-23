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百度MEG进行新一轮组织调整：文库升级为BU，赵世奇回归负责搜索

2024-02-23 14:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:据36氪消息，百度今日宣布，其移动生态业务群组（MEG）进行新一轮的组织调整，具体调整如下:

  • 百度文库业务部升级为BU（事业部），百度副总裁王颖继续担任文库BU负责人。
  • 百度副总裁赵世奇从华为回归，担任搜索平台负责人，搜索各方向负责人转向赵世奇汇报。
  • 百家号业务运营部、热点运营部、内容生态运营管理部、人工智能创作产品部等部门并入信息分发平台，相关业务负责人向百度APP总经理李小婉汇报。

截至发文，百度尚未回应上述消息。

文库升级为BU，意味着百度将加大对文库业务的投入，并期望文库能够承担一定的营收指标。 据悉，文库是百度最早一批AI改造的试验田，目前已经上线了PPT智能生成、文档智能生成、智能编辑、智能辅助阅读等AI能力。百度希望通过此次升级，进一步推动文库业务的发展，并将其打造成百度AI技术的标杆产品。

此外，赵世奇回归负责搜索，表明百度对搜索业务的重视，并希望利用赵世奇在AI方面的经验，推动搜索业务的AI化。 赵世奇曾任百度搜索技术团队的高级总监，并一度让负责的百度信息流产品实现了1亿的DAU（用户日活）。他的回归将为百度搜索注入新的活力，并帮助百度在AI时代巩固搜索的大盘。

内容生态相关部门合并管理，旨在提升组织运营效率，加速内容生态产品的AI原生化重构。 百度希望通过此次合并，简化业务流程，提升协作效率，并加快内容生态产品的AI化改造。

百度2023年Q3财报显示，当年9月百度App的月活达6.63亿，同比增长了5%，但环比下滑了2.1%。这意味着，AI对用户活跃度的提振是暂时的，维持用户活跃度仍是百度App的难题。

百度MEG总经理何俊杰表示，此次调整是百度MEG深化AI化战略的重要举措。 百度希望通过此次调整，进一步释放AI的潜力，推动MEG业务的增长。

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