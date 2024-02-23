Reddit IPO文件曝光，OpenAI的Sam Altman被列为重要股东

**划重点:** 1. 🤝 OpenAI首席执行官Sam Altman持有Reddit8.7%的股份，成为最大股东之一。 2. 💼 Altman与Reddit有深厚渊源，曾在Y Combinator加速器同窗，并曾担任Reddit临时首席执行官。 3. 📈 Reddit计划通过与人工智能公司的数据许可协议扩大业务，并与谷歌达成人工智能培训协议。

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:在Reddi最新的IPO文件中，OpenAI首席执行官Sam Altman成为Reddit Inc.的一位重要股东，持有Reddit8.7%的股份，包括789，456股A类股和11.4百万股B类股。

Altman与Reddit有着长期的紧密联系，曾与Reddit的联合创始人Steve Huffman和Alexis Ohanian一同参加了2005年Y Combinator加速器的首届班级，并曾在前首席执行官Yishan Wong辞职后短暂担任公司的临时首席执行官。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在周四的文件中，Reddit表示计划通过与人工智能公司的数据许可协议以及自身人工智能产品的开发来扩大业务。尽管已经与谷歌达成了包括人工智能培训在内的协议，但尚未宣布与Altman的OpenAI达成合作。Reddit联合创始人兼首席执行官Huffman在文件中表示，Reddit拥有丰富、独特且及时的人类对话存档，对于搜索、人工智能培训和研究等多种目的都是宝贵的数据集。

Altman持有的股份使他成为Reddit第二大股东，仅次于Advance Magazine Publishers Inc.，后者是Newhouse家族出版帝国的一部分，拥有约三分之一的投票权。Altman曾在Reddit担任临时首席执行官，并在一份声明中表示对于这段时期的经历感到满足。

Altman作为Reddit的重要股东，将为公司的IPO带来更多关注，尤其是在人工智能和社交媒体领域的交汇点上，Reddit计划通过与人工智能公司合作进一步发展业务，这一战略将引发业界的密切关注。

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