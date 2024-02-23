​苹果研究人员推出Keyframer:一款基于LLM的动画原型工具，可以从静态图像（SVG）生成动画

**划重点:** 1. 🌐 LLMs在创意领域的革命性应用，苹果推出的Keyframer为动画设计带来创新。 2. 🚀 Keyframer结合自然语言提示和LLM代码生成，支持用户通过逐步提示和直接编辑创建动画。 3. 🤖 研究表明，Keyframer在动画设计中具有高满意度，用户赞赏其高效性和对动画原型的支持。

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:苹果的研究人员最近推出了一款名为Keyframer的动画原型工具，该工具采用了大型语言模型（LLMs）的动力，旨在从静态图像(SVG)生成引人注目的动画。这标志着LLMs在创意领域的又一次创新应用。

LLMs被认为能够彻底改变各种创意领域，其中包括动画。然而，面临的挑战之一是如何有效地解释运动的自然语言描述。最近的研究已经展示了LLM驱动的设计工具在视觉设计、创意写作和3D建模等方面的应用，利用自然语言提示来使设计过程更加民主化，并促进技能发展。

随着类似ChatGPT4的LLMs的崛起，人们对将生成式AI应用于设计领域产生了浓厚兴趣。然而，从文本到图像生成器的提示策略如何适应新领域仍有待确定，需要进一步探索特定领域的要求。

苹果的研究人员提出了Keyframer，利用LLMs进行动画设计，这是一个技术技能涵盖动态设计原则和编码的较少探索的领域。他们认为动画需要多次提示接口，需要进行迭代构建。Keyframer是一款AI动画工具，结合了基于语言的提示和LLM代码生成。它使用户能够通过自然语言创建从静态图像到动画的插图，通过顺序提示和直接编辑功能支持精炼和迭代。

Keyframer利用自然语言提示生成CSS动画。用户输入静态矢量图形（SVG）代码和提示，Keyframer实时提供动画预览的反馈。该系统通过多个编辑模式(包括直接CSS编辑和属性特定的UI控件)支持迭代设计探索和精炼。它允许用户通过顺序提示逐步构建动画，并提供侧边栏保存和重新访问喜爱的设计。

对Keyframer的研究评估了这一利用LLMs进行动画设计的工具，共有13名不同技能水平的参与者。总体满意度很高，用户赞赏Keyframer的高效性和对动画原型的支持。用户采用了分解和整体的提示策略，语义提示被证明是有效的。Keyframer通过代码编辑和推广促使用户进行探索和精炼，使用户能够有效地迭代他们的动画设计。

苹果的研究人员提出了Keyframer，利用LLMs支持迭代动画设计，通过整合自然语言输入和代码生成。这强调了通过提示和代码编辑使用户能够精炼设计的重要性，并突出了意外LLM输出在激发创造力方面的有益作用。该研究为未来的动画设计工具提供了可能的方向，将生成能力与动态编辑器相结合，以实现更强大的创意控制和迭代。

入口网址：https://top.aibase.com/tool/keyframer

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