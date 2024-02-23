剪映海外版CapCut推文生视频功能 每人每天可免费生成5个视频

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:剪映海外版CapCut推出了一项新的功能，即文字生成视频（AI影片），它允许用户通过输入文字描述来自动转换成短视频。该功能旨在帮助各类用户提高视频制作的效率和便捷性。
官方入口：https://top.aibase.com/tool/capcutwenshengshipin
主要功能特点:
支持AI自动转换:用户只需输入文字提示，系统就能自动生成对应的视频内容。
多镜头组合剪辑:可以输入多个镜头的描述进行组合，生成更丰富的视频效果。
后期调整功能:在生成的视频基础上，用户可以添加背景音乐、字幕等进行进一步的编辑调整。
免费使用限制:目前，每人每天有五次免费生成视频的机会，这可能会受到服务器压力的影响，有时需要排队等待。
适用人群广泛:无论是视频创作者、商业用户还是个人用户，都可以利用这个工具快速获取或制作视频素材，用于产品介绍或生活记录等多种场景。
需要注意的是，尽管CapCut文生视频功能支持中文提示词，但目前生成的内容质量可能不高，这可能意味着该技术仍在不断优化和发展中。此外，虽然视频模型可能并非来自字节跳动之前发布的版本，但这并不妨碍其作为一个有用的工具，为用户提供便利的视频制作体验。
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