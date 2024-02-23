百度“萝卜快跑”获准在京开展大兴机场自动驾驶载人示范应用

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:百度旗下的自动驾驶服务品牌 “萝卜快跑” 最近宣布，他们首批获准在北京大兴机场高速和部分区域进行自动驾驶车辆载人示范应用。这意味着北京成为全球首个开展城区至机场自动驾驶载人示范应用的首都城市。这一举措表明 “萝卜快跑” 自动驾驶服务场景得到进一步扩展，未来将实现城区道路到机场高速的自动驾驶贯通运行，让用户能够享受无需换乘一站直达的便利。

根据2024年北京市政府工作报告，北京计划启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务，推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景的有序开放。

作为全球最大的自动驾驶出行服务商，百度 “萝卜快跑” 订单总量已超过410万单，其中2023年第三季度提供了82.1万次乘车服务，同比增长73%。越来越多乘坐过 “萝卜快跑” 的用户对自动驾驶出行的信任度增加，使得 “无人车，打萝卜” 成为更多用户的日常出行选择。

百度从2013年开始布局自动驾驶领域，持续进行技术创新，致力于自动驾驶的长期发展。他们的自动驾驶安全运行测试里程累计已超过9000万公里，拥有超5000件自动驾驶专利，其中高级别自动驾驶专利数量全球领先。目前，百度 “萝卜快跑” 全无人自动驾驶车队已进驻北京、深圳、武汉、重庆、上海等五个城市，是全国首家在多个城市开展全无人自动驾驶出行和测试的企业。未来，百度 “萝卜快跑” 将进一步扩大业务规模，持续打造全球最大无人驾驶出行服务区。

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