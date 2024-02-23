OpenAI更新GPT商店，增加用户评分和扩展构建者资料

**划重点:** 1. 🌟 用户现在可以为第三方GPT在GPT商店中进行评分，并提供私人反馈。 2. 🤖 GPT构建者的个人资料现在更丰富，包括链接到LinkedIn页面、X账户和网站，以及平均评分和总评分数量等信息。 3. 💰 尽管商店不断扩展功能，但OpenAI与GPT创作者分享收益的设想仍未实现。

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:不到一个月前，OpenAI推出了备受瞩目的GPT商店，让第三方用户可以创建并分享定制的聊天机器人。如今，这一平台迎来了新的升级，包括用户评分和更丰富的构建者资料。然而，与此前设想的不同，OpenAI仍未实现与GPT创作者根据其定制GPT使用频率分享收益的计划。

用户评分和私人反馈

OpenAI在社交网络X（之前为Twitter）上宣布了对GPT商店的更新，其中包括一个动画GIF，演示了用户如何为第三方GPT进行评分。

在GPT的左上角，用户可以通过下拉菜单找到“Send feedback”选项，进而打开一个新的互动元素，允许用户给予1-5颗星的评分，并提供一个文本框发送“可选的私人邮件”给GPT的创建者。同时，还有一个复选框选项，用户可以选择是否留下评分者的电子邮件地址。

扩展的GPT构建者资料

对于GPT构建者而言，他们现在可以在用户点击其名称时，在其账户资料中包含更多信息。这些信息包括添加到构建者的LinkedIn页面或个人资料的链接，X账户，网站，以及平均评分和总评分数量等信息，还包括“对话”的总数，即使用该GPT启动的会话次数。

这些更新的推出，也是在本周早些时候影响了许多用户的ChatGPT问题之后。在该问题中，一次更新导致聊天机器人开始在回应用户时说出毫无意义的胡言乱语。

虽然商店不断扩展功能，但实现OpenAI与GPT创作者根据使用频率分享收益的设想仍然是一个难以捉摸的目标。这一步步升级的背后，是OpenAI在加速推动负责任的人工智能的发展，同时为GPT用户提供更全面的使用体验。这也反映了人工智能领域的不断演进和对用户需求的不断关注。

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