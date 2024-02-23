微软Windows10 和 Windows11 的照片应用增加AI橡皮擦功能

划重点: 1. 🚀微软宣布推出Generative Erase功能，为Windows10和11的照片应用增加了类似Magic Eraser的人工智能橡皮擦功能。 2. 📷这一功能使用户能够轻松进行图像中的AI移除操作，提高了照片编辑的便捷性和效果。 3. 💡Generative Erase标志着微软在图像处理领域的不断创新，为用户提供了更丰富的编辑工具和体验。

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:微软近日宣布了Windows10和11操作系统中照片应用的一项重要更新，即Generative Erase功能的推出。这一功能被设计成类似于魔术橡皮擦，为用户提供了一种全新的图像编辑体验。

Generative Erase的推出标志着微软在人工智能领域的持续努力和创新。该功能利用先进的生成式模型，使用户能够在照片中进行智能擦除操作。这意味着用户可以轻松删除照片中不需要的对象、背景或其他元素，而无需复杂的图像编辑技能。这对于普通用户来说是一项重要的进步，让图像处理变得更加简单和直观。

Generative Erase的引入也将极大地提高用户在照片编辑方面的效率。以往，类似的擦除操作通常需要使用专业的图像编辑工具，而Generative Erase则将这一功能直接集成到了Windows操作系统的照片应用中。这意味着用户不再需要额外安装复杂的软件，而是可以在使用操作系统自带的工具时完成高质量的编辑。这对于那些希望快速编辑和分享照片的用户来说是一项重要的改进。

Generative Erase的推出也反映了微软对用户体验的关注。随着移动摄影的普及，人们对于照片编辑的需求也在不断增加。微软通过不断引入新的功能和工具，努力满足用户对于简单而强大的图像处理需求的期望。Generative Erase的出现，为用户提供了一个更具创造性和趣味性的编辑选择，丰富了照片处理的可能性。

微软Generative Erase的推出不仅是Windows操作系统照片应用的一次重要升级，更是微软在人工智能和图像处理领域持续创新的体现。这一功能的引入，使得用户在进行照片编辑时能够更轻松、更高效地实现他们的创意想法。微软通过这一举措，进一步巩固了其在操作系统和软件领域的领导地位，为用户提供了更丰富、更便捷的数字创作工具。

（举报）