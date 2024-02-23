Reddit押注人工智能数据许可协议 或 OpenAI等公司带来巨大收益

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:据外媒报道，Reddit 在今天向美国证券交易委员会提交的 IPO 招股说明书中披露，该公司预计将从与人工智能供应商签订的数据许可协议中获得巨额收益。

招股说明书显示，Reddit 已于2024年1月签订了总价值2.03亿美元的数据许可协议，期限为两到三年。该公司预计将在截至2024年12月31日的年度及此后的剩余收入中确认至少6640万美元的收入。

Reddit 的数据之所以有价值，是因为它包含了大量来自不同主题的对话和知识。这些数据对于训练大型语言模型至关重要，而这些模型可以用于生成文本、代码、翻译语言等多种任务。

Reddit 此前并未出于人工智能训练目的而限制对其数据的访问。但去年它改变了方向，认为其数据不应该“免费[提供]给世界上一些最大的公司。”

随着越来越多的内容制作者与人工智能供应商签订数据许可协议，Reddit 的这一举措可能会为其他公司树立榜样。

据了解，OpenAI 是 Reddit 的潜在客户之一。该公司首席执行官 Sam Altman 拥有 Reddit8.7% 的股份，并且曾经是该公司的董事会成员。OpenAI 目前面临着来自新闻出版商的诉讼，指控该公司未经许可使用其内容训练模型。与 Reddit 达成数据许可协议可以帮助 OpenAI 解决这些法律问题。

其他人工智能供应商，例如谷歌，也可能会寻求与 Reddit 签订数据许可协议。分析人士认为，Reddit 的数据许可业务可能会成为其未来收入的重要来源。

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