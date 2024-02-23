Stable Diffusion 3发布 文字渲染能力超强，图像生成质量超越Midjourney

要点: Stable Diffusion3发布，具有强大的文字渲染、多主题提示和图像质量能力。

技术方面结合了扩散型transformer架构和flow matching技术。

公测开放的Stable Video提供文生视频和图生视频功能。

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:Stable Diffusion3终于发布了，这一版本在文字渲染、多主题提示和图像质量等方面都有重大突破。这一版本的发布标志着人工智能生成模型的又一次进步，极大地提升了生成图像和视频的质量和真实感。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/stable-diffusion-3

在技术方面，Stable Diffusion3采用了扩散型transformer架构和flow matching技术，这些技术的结合为模型带来了更高的稳定性和生成能力。通过结合了这些先进技术，Stable Diffusion3在生成图像和视频时表现出色。

另外，Stable Video作为稳定AI公司的另一款产品，也在公测中推出。它支持文生视频和图生视频两个功能，为用户提供了更多选择。这一举措标志着稳定AI公司在人工智能生成领域的持续发展和创新。

与此同时，人工智能在影视制作领域的应用也逐渐增多。Netflix等公司正在招聘人工智能岗位，要求应聘者掌握稳定扩散等技术，这显示了人工智能在影视制作中的重要性和广泛应用前景。

总的来说，Stable Diffusion3的发布和Stable Video的公测标志着人工智能生成技术的不断进步和应用场景的不断拓展。随着技术的不断演进，人工智能生成模型将会在更多领域发挥重要作用，为人们带来更加丰富和精彩的视听体验。

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