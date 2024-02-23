小米14 Ultra正式发布：价格6499元起 支持双向卫星通讯

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:小米在发布会上正式推出了全新的小米14Ultra 手机。这款手机将于2月27日开售，起价为6499元，配置包括12GB+256GB 版本、16GB+512GB 版本、16GB+1TB 版本，以及钛金属特别版。

外观方面，小米14Ultra 采用经典的三段式设计，提供陶瓷版本和素皮版本两种选择。手机搭载全新的小米龙铠架构，配备高强度铝合金框架和小米龙晶玻璃，具有出色的抗摔性能。

性能方面，小米14Ultra 配备了第三代骁龙8平台，LPDDR5X 内存和 UFS4.0闪存，以及全新的双路环形冷泵散热系统。电池容量为5300mAh，支持90W 有线快充和80W 无线快充，配备澎湃 P2智能快充芯片和澎湃 G1电池管理芯片。

通信方面，手机搭载了两颗自研的澎湃 T1信号增强芯片，支持全球范围内的漫游，并支持手机直连卫星通讯，比华为 Mate60Pro 更强。

显示方面，小米14Ultra 采用了6.73英寸 OLED 全等深微曲屏，具备高刷新率和高触控采样率。

摄像方面，手机采用了32MP 前置摄像头和徕卡全新 Summilux 四摄，支持超高清视频拍摄和 AI 增强功能。

此外，小米14Ultra 还具备全新大师人像模式和专业街拍模式，以及专业摄影手柄配件。整体来说，小米14Ultra 在性能、摄像和通讯方面都展现出强大的实力，是一款值得关注的旗舰手机。

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