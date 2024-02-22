stablevideo公测 用户每天可免费生成15个视频

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:Stability AI 官方的 SVD 视频生成平台已经开始公测。这个平台的功能是在 SVD 模型基础上增加了镜头控制的能力，让用户可以更灵活地生成视频。据介绍，这些视频是通过一些图片生成的。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/stable-video

在公测阶段，每天用户可以享有150的免费额度，可以用来生成15个视频。用户们可以尽情体验这个平台带来的乐趣。

这个平台的一个有趣设计是帮助模型获取标记数据。类似的视频生成平台也可以参考这种设计。

在等待视频生成的过程中，会弹出一个窗口，展示两个社区的视频供用户评选哪个更好。而在视频生成完成后，也会弹出一个评价气泡，让用户可以点赞或点踩。

总的来说，Stability AI 的 SVD 视频生成平台为用户提供了一个全新的视频创作体验，不仅功能强大，而且操作简单，值得一试。

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