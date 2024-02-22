华为Pocket2玄武水滴铰链亮相：平整度提升62% 价格7499元起

站长之家（ChinaZ.com）2月22日 消息:在今日下午的盛大发布会上，华为正式推出了全新的小折叠手机——华为Pocket2。这款手机不仅继承了前代机型的“珍珠双环”设计，更在功能和外观上带来了诸多创新。

首先，华为Pocket2提供了大溪地灰、洛可可白、芋紫、雅黑四款精致配色。其中，大溪地灰的配色灵感来源于珍贵的大溪地黑珍珠，每一台手机都独具特色，堪称独一无二。

在性能上，华为Pocket2首次搭载了业界首创的玄武水滴铰链，使得屏幕在长时间使用后依然保持平整。这一创新设计结合双力臂杠杆齿轮，实现了轻巧的开合体验。更令人惊喜的是，经过实际测试，华为Pocket2使用15天后折痕仅为48.3um，即使在使用3年后，折痕也控制在55.6um的极低水平。相比之下，华为P50Pocket在相同时间段的折痕表现要明显高出不少。

在屏幕方面，华为Pocket2配备了一块6.94英寸的屏幕，分辨率为2690*1136，支持1-120Hz的帧率自适应刷新，达到了440PPI的高清显示效果。

摄影功能一直是华为手机的强项，这次华为Pocket2也不例外。它首次引入了全焦段XMAGE四摄系统，包括5000万像素超感知主摄、超广角微距镜头和3倍光学变焦长焦镜头，成为业界首款支持3倍变焦的小折叠手机。同时，第二代超光谱摄像头的加入，结合超光谱AI融合感知算法，使得华为Pocket2能够精准检测紫外线，为用户提供科学护肤建议。

在通信方面，华为Pocket2不仅支持超强灵犀通信，还成为了首款支持双向北斗卫星消息的小折叠手机。这一功能让用户在任何地点都能保持通讯的畅通无阻。

此外，华为Pocket2还首次实现了小折叠双超级快充功能，支持66W有线快充和40W无线快充，让充电变得更加便捷高效。

在价格方面，华为Pocket2的售价为7499元起，提供12GB256GB、12GB512GB和12GB1TB三种存储规格可选。这款手机将于2月22日18:08开始预售，3月1日10:08正式开售。

华为Pocket2的发布不仅展示了华为在折叠屏技术上的持续创新，更通过一系列先进的技术和功能，为用户带来了更加全面和出色的使用体验。无论是从设计、性能还是价格上，华为Pocket2都展现出了极高的竞争力，相信它将在市场上掀起一股新的热潮。

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