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华为Pocket2媲美二十万元检测仪 防晒霜涂抹检测准确率高达98.7%

2024-02-22 16:06 · 稿源：站长之家

华为Pocket2发布会今日盛大召开，引领手机科技新风潮。此次发布会，华为为我们带来了三款精美绝伦的配色选择，分别是洛可可白、芋紫与雅黑，为用户提供了更多的个性化选择。

发布会上，华为消费者业务CEO余承东亲自为我们介绍了华为Pocket2的一项革命性功能——随身防晒助手。他表示，华为Pocket2凭借业界首创的超光谱融合感知系统，拥有超光谱AI融合感知算法，能够精准地检测防晒霜的涂抹情况，准确率高达惊人的98.7%。

余承东：华为Pocket2 是随身防晒助手 防晒霜涂抹检测准确率高达98.7%

余承东强调，华为Pocket2不仅是一款手机，更是一款专业的防晒小助手。与专业测服仪器相比，它的防晒霜涂抹检测功能丝毫不逊色，而且小巧便携，随时随地为用户提供防晒保护。

值得一提的是，华为Pocket2还具备深层晒斑检测功能。这一功能能够精准地检测皮肤晒斑情况，生成晒斑状况解析，并提供专业护理建议，帮助用户更好地了解自己的肤质状况，进行针对性护肤。

发布会现场，知名演员陈都灵也亲临现场，分享了自己使用华为Pocket2的心得体会。她表示，紫外线无处不在，而华为Pocket2成为了她日常防晒和护肤的得力助手。无论是检测防晒霜的涂抹情况，还是了解皮肤晒斑状况，华为Pocket2都为她提供了极大的帮助。

那么，这款集防晒与护肤于一身的华为Pocket2，是否让你心动了呢?不妨关注华为官方信息，了解更多详情，为自己选择一款贴心的防晒小助手吧!

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