AI视野：谷歌开源小参数大模型Gemma；李一舟AI课程小程序因违规被暂停服务；Sora AI视频生成器模板sorafm开源；字节跳动开发 SDXL-Lightning

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🤖📱💼AI应用
谷歌开源Gemma:参数小、性能超越Llama2，可轻松在笔记本上运行
【AiBase提要:】
⭐ Gemma采用Gemini架构，有20亿、70亿两个版本，性能强悍。
⭐ Gemma支持普通笔记本、台式机运行，无需庞大AI算力。
⭐ Gemma优化跨框架、设备、硬件，与NVIDIA合作，适用于Google Cloud。
比DOMOAI还原能力更强!GoEnhance AI视频转绘更稳定更流畅
【AiBase提要:】
⭐️ 可以将视频转换成多种不同风格的视频
⭐️ 视频转绘更稳定流畅
⭐️ 更强的还原度，碾压DOMOAI
开发者开源Sora AI视频生成器模板sorafm
【AiBase提要:】
⭐ Sora火爆但未正式开放，开发者着手开源项目。
⭐ sora.fm是一个全栈开发的Sora AI视频生成器模板。
⭐ 开发者计划建立Sora Showcase网站，吸引流量提前上线。
网页:https://top.aibase.com/tool/sora-ai-video-generator
项目地址:https://github.com/all-in-aigc/sorafm
腾讯会议AI小助手上线 基于“混元”大模型打造
【AiBase提要:】
⭐ 腾讯会议AI小助手全面覆盖会议各环节，提升效率和信息流转速度。
⭐ 实时生成会议纪要，智能提炼讨论内容，高效明确工作方向。
⭐ 基于腾讯自研的大语言模型“混元”，具备强大技术支撑。
SDXL-Lightning:一个步骤就能生成1024分辨率高清图像
【AiBase提要:】
⭐️ SDXL-Lightning项目由字节跳动开发，采用创新蒸馏策略。
⭐️ 通过渐进式蒸馏和对抗式蒸馏解决生成速度和质量问题。
⭐️ SDXL-Lightning模型开源支持LoRA版本和UNet权重版本。
PixelPlayer:能自动从视频中识别和分离不同的声音源
【AiBase提要:】
⭐ 自动识别视频中不同声音源
⭐ 分离声音并与视频位置匹配
⭐ 核心功能包括声音源分离、声音定位和多声音源处理
📰🤖📢AI新鲜事
李一舟AI课程小程序因违规被暂停服务199元人工智能课已被下架
【AiBase提要】
⭐️ 微信小程序“一舟一课”因违规被暂停服务
⭐️199元的人工智能课已被下架
⭐️ 李一舟通过AI课程在3年内的收入超过亿元
谷歌紧急修复Gemini AI图片生成，因生成作品种族歧视问题
【AiBase提要:】
🤖 谷歌赶紧修复新的AI工具，避免被指责过于防止种族歧视
🌐 AI在多样性问题上的失误引发了争议
🔧 谷歌Gemini AI生成图像存在种族歧视问题，公司紧急修复
疯狂发力!谷歌将Gemini集成到Gmail、Docs等企业工具
【AiBase提要:】
⭐️ 谷歌推出面向企业的AI工具，Gemini模型提供支持，降低价格与微软竞争。
⭐️ Gemini将集成在Google Workspace的应用中，每月20-30美元不等。
⭐️ 谷歌表示将推出独立的聊天体验“Chat with Gemini”，对话不用于广告目的。
AI美女，组团在抖音卖货
【AiBase提要:】
⭐ AI种草博主通过AI生成内容，在抖音带货赚取佣金。
⭐ 视频内容简陋，但流量不差，带货路径已经跑通。
⭐ 难点在于账号运营，需要注意避免触犯法律法规。
谷歌VideoPoet负责人蒋路跳槽TikTok!对标Sora，AI视频模型大战在即
【AiBase提要:】
⭐ 蒋路是谷歌VideoPoet项目负责人，加入TikTok，研发视频模型对抗Sora。
⭐ VideoPoet在技术上与Sora相似，生成10秒视频，是AI视频生成领域领先者。
⭐ 蒋路拥有丰富科研经历，曾在谷歌和CMU任职，是大厂必争的AI基石型人才。
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