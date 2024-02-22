华为 Pocket 2 折叠屏手机发布 采用玄武水滴铰链设计

站长之家（ChinaZ.com）2月22日 消息:在今日的华为Pocket2时尚盛典上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表了精彩演讲。

余承东在演讲中详细介绍了华为Pocket2的卓越特性。它采用了玄武水滴铰链设计，使手机的平整度提升了62%，甚至可以与直板机相媲美。同时，这款手机还采用了超强火箭钢材质，强度提升20%，抗跌能力提升112%，并支持2米IPX8级抗水，为用户提供了更加稳固和安全的使用体验。

华为Pocket2在影像方面也表现出色，搭载了业界首创的全焦段XMAGE四摄系统，包括5000万像素超感知主摄、1200万像素超广角微距摄像头、800万像素长焦摄像头和超光谱摄像头。这一配置使得无论是远处的风景还是近处的细节，都能清晰可见。同时，XD Fusion Pro人像引擎的加入，进一步还原了真实之美，而独有的荧光摄影功能，更是为用户带来了梦幻般的神奇体验。

在外观设计上，华为Pocket2延续了前代机型的“珍珠双环”设计，独特的“大溪地灰”配色灵感来源于珍贵的大溪地黑珍珠，每一台都独一无二。此外，还有“洛可可白”、素皮材质的“芋紫”和“雅黑”三种配色供用户选择，充分满足了不同用户的个性化需求。

在参数方面，华为Pocket2的重量为199g，厚度为7.35mm，屏幕尺寸达到6.94英寸。屏幕分辨率高达2690*1136，支持2200nits的亮度像素自适应调节和1-120Hz帧率自适应刷新，为用户带来极致的视觉享受。同时，440PPI的像素密度也保证了画面的细腻和清晰。

此外，华为Pocket2还具备双向北斗卫星消息功能。还配备了4520mAh 电池，支持66W 有线快充和40W 无线快充。支持隔空操控和硬件级保护隐私功能。

售价方面，12GB +256GB 售价7499元、12GB +512GB 售价7999元、12GB +1TB 售价8999元。

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