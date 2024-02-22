疯狂发力！谷歌将Gemini集成到Gmail、Docs等企业工具

划重点: ⭐️ 谷歌推出 “Gemini for Google Workspace” 企业 AI 工具，降低价格以与微软支持的 OpenAI 竞争。 ⭐️ Gemini AI 模型可在个人 Gmail、Docs、Slides、Sheets 和 Meet 应用中使用，通过 Google One AI Premium 订阅获得。 ⭐️ 谷歌表示将推出独立的聊天体验 “Chat with Gemini”，并保证此工具的对话不用于广告目的。

站长之家（ChinaZ.com）2月22日 消息:谷歌在周三表示，公司推出的一些面向企业的人工智能工具，将由公司的 “Gemini” AI 模型提供支持，并以更低价格的套餐方案提供，旨在与微软支持的 OpenAI 竞争。

去年八月，Alphabet 旗下的谷歌推出了 “Workspace 中的 Duet AI”，这是一套 AI 助手，可在 Google Docs 中撰写文档，在 Gmail 中起草电子邮件，在 Google Slides 中生成自定义视觉效果等功能，月费用为每位用户30美元。

“Workspace 中的 Duet AI” 现在更名为 “Gemini for Google Workspace”，将根据可用功能以每位用户每月20美元和30美元的价格提供，需另外订阅 Google Workspace。OpenAI 向个人用户每月20美元提供 AI 模型 GPT-4和图像生成工具 DALL・E，向公司提供的月费方案从每位用户25美元起。

各公司正致力于推出基于生成式 AI 的服务，这被广泛视为一项突破性技术，吸引了数十亿美元的投资，并受到客户的兴趣，因其能够自动化任务并生成类似人类的回应。微软通过对 ChatGPT 制造商 OpenAI 的投资，迅速在其产品的广泛范围内推出了生成式 AI 功能，如企业生产力软件和云。

谷歌在周三表示，个人用户现在可以通过订阅 Google One AI Premium，在其个人 Gmail、Docs、Slides、Sheets 和 Meet 应用中访问 Gemini。Google Workspace 用户还将获得独立的聊天体验 “Chat with Gemini”，并保证此工具的对话不用于广告目的。

新AI功能会率先部署到Docs和Gmail中，从本月针对美国地区、英语用户启动限定测试，再逐步扩大给更多国家及语言版的消费者、小型企业、中大型企业、教育用户。官方尚未说明Sheets、Slides及Meets、Chat的AI功能何时上线。

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