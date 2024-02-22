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Match Group与OpenAI达成协议，用ChatGPT 撰写新闻稿

2024-02-22 14:51 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐ Match Group 宣布与 OpenAI 达成企业协议，获得超过1，000个 ChatGPT 许可证。

⭐ Match Group 将利用 AI 技术提高员工工作效率，预计投入2000万美元以上于 AI。

⭐ 企业新闻稿中充斥着 ChatGPT 撰写的夸张言辞，但 Match Group 计划在2024年通过 AI 技术改进和创新产品。

站长之家（ChinaZ.com）2月22日 消息:Match Group 近日宣布与 AI 聊天机器人制造商 OpenAI 签署了企业协议，获得超过1，000个 ChatGPT 许可证。这一新协议将应用于这家约会应用巨头旗下的 Tinder、Match、OkCupid、Hinge 等产品，旨在帮助 Match Group 员工提高工作效率。此举也是 Match 在2024年计划投入超过2，000万美元用于 AI 的一部分。

人机合作

Match Group 表示，他们将开始利用 AI 技术，特别是 ChatGPT-4，来协助编码、设计、分析、构建模板等日常任务，包括通讯。为了保护公司数据，只有经过培训和持有许可证的 Match Group 员工才能访问 OpenAI 的工具。在使用这些工具之前，Match Group 员工还必须接受强制培训，着重于负责任的使用、技术能力以及局限性。使用将受到公司现有的隐私实践和 AI 原则的指导。

最近，Match 的高管在公司第四季度财报中谈到了该公司的 AI 计划，指出今年，这家应用开发商将利用 AI 技术发展现有产品并开发新产品。公司的股东信中解释了 AI 如何帮助改善约会应用体验的各个方面。例如，AI 可以帮助进行档案创建，Match 正在测试像 AI 驱动的照片选择器和生成式 AI 来帮助制作个人简介等功能。公司表示，AI 还将改善其匹配能力和匹配后的指导，包括对话开启、提示以及提供约会建议等方面。

Match 还建议将利用 AI 构建独立的 AI 应用，并计划于2024年开始测试这些应用。一个集中的创新团队将致力于将 AI 整合到 Match 的应用组合中，并孵化新的想法，其中一些工作将由 Match 收购的 Hyperconnect 团队完成。被问及 Match 是否会在其广泛的 AI 计划中利用 OpenAI 技术时，Match 的代表拒绝回答。

然而，公司曾表示，他们计划在2024年投资2，000万至3，000万美元用于 AI 创新。

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